Tigre renovó el Polideportivo de la Tercera Edad y celebró el Día de la Independencia junto a más de 100 adultos mayores

El Municipio de Tigre presentó las mejoras realizadas en el Polideportivo de la Tercera Edad, en Rincón de Milberg, durante una jornada por el Día de la Independencia que reunió a más de un centenar de vecinos con actividades recreativas, deportivas y culturales.

La celebración del Día de la Independencia fue el marco elegido por el Municipio de Tigre para presentar las mejoras realizadas en el Polideportivo de la Tercera Edad, en Rincón de Milberg, donde más de un centenar de adultos mayores participaron de una jornada de recreación, deporte y encuentro comunitario.

La puesta en valor del predio incluyó la recuperación de una cancha de bochas que estaba en desuso, nuevas áreas parquizadas, iluminación, cartelería y distintas mejoras destinadas a ofrecer un espacio más seguro y confortable para quienes concurren diariamente a realizar actividades.

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de partidos de tejo, exhibiciones de danzas tradicionales, un torneo amistoso de bochas y un almuerzo compartido. Además, el salón de usos múltiples fue ambientado con motivos patrios para acompañar los festejos por el 9 de Julio.

El intendente Julio Zamora acompañó la jornada y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios destinados a las personas mayores. "Es una enorme alegría compartir este evento con nuestros adultos mayores, que son protagonistas de la vida de nuestra comunidad. Estos encuentros fortalecen los vínculos, promueven la integración y nos permiten celebrar una fecha tan importante para nuestra historia en un espacio de amistad y compañerismo", expresó.

Además, agregó: "Desde el Municipio seguimos invirtiendo en la puesta en valor de los polideportivos porque entendemos que son lugares fundamentales para el bienestar de los vecinos y vecinas. Queremos que las personas mayores cuenten con espacios seguros, cómodos y de calidad para realizar actividades, encontrarse y disfrutar de una vida activa".

Un espacio pensado para el encuentro

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, también participó de la actividad y destacó el rol que cumplen estos espacios para la comunidad.

"Con mucha alegría estamos acompañando a nuestros adultos mayores en este polideportivo, un espacio donde vienen a divertirse, compartir y realizar distintas actividades. Me enorgullece que tengamos un intendente que piense en ellos y les dé el lugar que se merecen después de toda una vida de trabajo. En un contexto difícil, verlos disfrutar, encontrarse y generar nuevos vínculos es, sin dudas, lo más lindo que nos puede pasar", señaló.

Por su parte, Gabriela Farías, vecina de Tigre Centro, valoró el funcionamiento del predio: "Es algo muy importante para la gente de la tercera edad, que viene a hacer folclore, a usar las canchas y a compartir su tiempo. Muchos están solos, por eso es muy bueno que siempre se los tenga en cuenta".

La vecina agregó que las propuestas que se desarrollan en el polideportivo permiten que "la gente se siente contenida y encuentra un lugar para estar juntos y acompañarse".