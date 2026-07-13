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Paro docente en la Provincia: habrá una huelga de 48 horas en varias escuelas bonaerenses

Paro docente en la Provincia: habrá una huelga de 48 horas en varias escuelas bonaerenses
Aunque la mayoría de los gremios aceptó el aumento salarial acordado con el Gobierno bonaerense, organizaciones docentes opositoras realizarán una medida de fuerza que alcanzará a distintos distritos, entre ellos Tigre.

Mientras el Gobierno de la provincia de Buenos Aires cerró la negociación paritaria con la mayoría de los gremios docentes y acordó un incremento salarial del 7% en dos tramos, sectores sindicales disidentes confirmaron un paro de 48 horas para este martes y miércoles, una medida que podría afectar el normal desarrollo de las clases en distintos distritos.


La protesta es impulsada por la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) y por Suteba Multicolor, espacio opositor a la conducción provincial del sindicato.


Qué reclaman los gremios que convocan al paro


Desde AMPBA ratificaron la medida de fuerza y rechazaron las versiones oficiales que cuestionaban su legalidad. El gremio sostuvo que realizó las presentaciones administrativas correspondientes ante el Ministerio de Trabajo bonaerense y la Dirección General de Cultura y Educación, acompañando la documentación con los sellos de recepción de ambos organismos.


Según la organización, las notificaciones fueron presentadas mediante notas dirigidas al ministro de Trabajo, Walter Correa, y a la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi.


Distritos donde tendrá impacto la medida


A la jornada de protesta también adherirán docentes de Suteba Multicolor, que rechazó el acuerdo salarial aceptado por la conducción provincial del sindicato.


La medida tendrá incidencia principalmente en establecimientos educativos de La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Marcos Paz, La Matanza y Tigre, aunque el nivel de adhesión dependerá de cada escuela.


Movilización prevista para el miércoles


Además del paro, los gremios convocantes anunciaron una movilización para el miércoles. La concentración comenzará a las 10 frente a la Gobernación bonaerense y luego continuará hacia las dependencias de la Dirección General de Cultura y Educación, ubicadas sobre la avenida 13 de la ciudad de La Plata.

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