La Provincia confirmó una nueva suba salarial para la Policía bonaerense: cómo se pagará

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó una recomposición salarial para las fuerzas de seguridad que se liquidará en dos etapas sobre los haberes de junio. Además, incrementará un 30% las asignaciones familiares.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció un aumento salarial del 7% para las fuerzas de seguridad bonaerenses, que se abonará en dos tramos y se calculará sobre los haberes percibidos en junio. La medida también contempla un incremento del 30% en las asignaciones familiares.

La decisión fue presentada este lunes durante una conferencia de prensa encabezada por los ministros de Gobierno, Carlos Bianco, y de Economía, Pablo López, quien detalló el alcance de la recomposición salarial.

Según explicó el titular de Economía, el incremento se distribuirá en un 5% con los salarios de julio y un 2% adicional en agosto, siguiendo el mismo criterio aplicado a los trabajadores docentes y al personal comprendido en la Ley 10.430.

Un aumento en un contexto económico complejo

Durante la presentación, Pablo López sostuvo que la Provincia realiza un esfuerzo para sostener el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario económico adverso.

"Como todo el país, estamos en un momento muy difícil: las vías de recaudación caen, la actividad se derrumba, el consumo disminuye y el endeudamiento de las familias está en niveles récord", afirmó.

El ministro agregó: "En este contexto, es doblemente meritorio el esfuerzo que hace la Provincia para fortalecer la gestión y, a la vez, sostener el poder adquisitivo de todos los trabajadores y trabajadoras bonaerenses".