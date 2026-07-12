Tigre cayó ante Independiente Rivadavia y quedó eliminado de la Copa Argentina

Tigre perdió 1 a 0 frente a Independiente Rivadavia en Córdoba y no logró avanzar a los octavos de final de la Copa Argentina. El equipo de Diego Dabove mejoró en el complemento y estuvo cerca del empate, pero no pudo revertir el resultado.

Tigre quedó eliminado de la Copa Argentina 2026 al perder por 1 a 0 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Julio César Villagra de Córdoba. Un penal convertido por Luciano Gómez en el primer tiempo terminó siendo decisivo para el pase del conjunto mendocino a los octavos de final.

El Matador no encontró claridad durante gran parte de la primera etapa y sufrió el único gol del encuentro a los 35 minutos. Un empujón de Valentín Moreno dentro del área derivó en la sanción del penal que Gómez transformó en el 1-0 con un remate junto al palo izquierdo de Felipe Zenobio.

Hasta ese momento, Tigre había generado poco peligro, mientras que Independiente Rivadavia había avisado previamente con un remate de Leonel Bucca que fue controlado por el arquero del conjunto de Victoria.

Tigre mejoró en el complemento

Con la desventaja, el equipo de Diego Dabove adelantó sus líneas en la segunda parte y comenzó a acercarse al arco rival. La primera situación clara llegó con un remate de Bruno Leyes desde un costado del área que se fue por encima del travesaño.

El conjunto mendocino incluso llegó a convertir un segundo tanto a través de Álex Arce, aunque la acción fue anulada porque la pelota había salido del campo durante la jugada previa.

El Matador estuvo cerca del empate

En los minutos finales, Tigre tuvo sus mejores oportunidades para igualar el partido. Primero, Alan Barrionuevo conectó un córner en el área, aunque su definición salió desviada.

La ocasión más clara llegó a los 40 minutos del segundo tiempo. David Romero ganó de cabeza y parecía marcar el empate, pero Sheyko Studer despejó el balón sobre la línea. En la continuidad de la jugada, Nahuel Banegas volvió a exigir a la defensa mendocina y Iván Villalba también salvó sobre la línea para sostener la ventaja.

Con esa doble intervención defensiva se terminó de sellar la clasificación de Independiente Rivadavia, que defenderá el título en los octavos de final y enfrentará al ganador del cruce entre River y Aldosivi.