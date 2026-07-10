Mientras muchos proyectos se frenan, en Tigre avanzan nuevos desarrollos con otra estrategia

El fuerte incremento del costo de construcción, la retracción del crédito hipotecario y el valor de la tierra modificaron el escenario del mercado inmobiliario argentino. Desarrolladores sostienen que la planificación de largo plazo, la eficiencia constructiva y el financiamiento propio son hoy factores decisivos para sostener nuevos proyectos.

El mercado inmobiliario argentino atraviesa una etapa de fuertes cambios en la que la combinación entre costos de construcción, acceso al financiamiento y disponibilidad de tierra pasó a definir qué desarrollos pueden avanzar y cuáles quedan fuera de competencia.

Los números reflejan ese nuevo escenario. El costo de construcción medido en dólares aumentó un 138% desde octubre de 2023, mientras que los valores de las propiedades usadas mantienen un retraso estimado del 27%. A eso se suma la reducción del crédito hipotecario, cuya participación en las escrituras descendió del 20% al 11%, limitando una de las principales herramientas para dinamizar el mercado.

Frente a ese panorama, desarrolladores del sector sostienen que hoy existen tres factores determinantes para garantizar la viabilidad de un emprendimiento: contar con un banco de tierras adquirido antes de la valorización de las zonas, mantener una estructura eficiente de costos de construcción y disponer de mecanismos propios de financiamiento que reduzcan la dependencia del sistema bancario y del ritmo de ventas.

Brickell Developers apuesta por la planificación de largo plazo

Una de las empresas que asegura haber anticipado estas condiciones es Brickell Developers, que concentra gran parte de sus proyectos en Tigre y desarrolla el concepto denominado Nuevo Tigre, orientado a integrar desarrollos urbanos con espacios naturales.

Según informó la compañía, una de sus decisiones estratégicas fue incorporar un sistema constructivo basado en matricería importada para estandarizar procesos, con el objetivo de reducir tiempos de obra y optimizar costos.

A esa política sumó un esquema de adquisición anticipada de tierras, planificado a cinco años, que permite disminuir la incidencia del valor del suelo sobre el precio final de las unidades.

En paralelo, ante la menor disponibilidad de crédito hipotecario, la empresa implementó planes de financiación propios de hasta 60 cuotas a tasa cero, sin incorporar costos financieros al valor de venta.

Proyectos en marcha sobre Camino de los Remeros

De acuerdo con la desarrolladora, esta estrategia le permite comercializar unidades sobre Camino de los Remeros por valores inferiores a 2.100 dólares por metro cuadrado, en un sector de Tigre donde continúa expandiéndose la infraestructura y la conexión con el río.

"En un contexto bisagra como el que estamos atravesando, recogemos los frutos de haber encarado hace años una estrategia basada en la eficiencia, la anticipación y el fondeo propio, lo que nos permite tener una performance diferente a la del mercado general. En esa línea, estamos desarrollando un Manual de Procedimientos con un equipo de ingenieros y arquitectos, con la idea de tener un sistema propio de construcción en serie", afirmó Daniel Szylder, socio fundador de Brickell Developers.

Actualmente, la firma informó que se encuentra entregando más de 200 unidades correspondientes a los proyectos Boulevard, Sunny Tigre y Boutique Nuevo Pacheco, al tiempo que prepara nuevos lanzamientos dentro del mismo corredor urbano.

Con un mercado que exige cada vez mayor eficiencia para sostener la rentabilidad, las empresas del sector coinciden en que la planificación estratégica dejó de ser un diferencial para convertirse en un requisito indispensable para desarrollar nuevos emprendimientos.