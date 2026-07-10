Conflicto en la textil Khamsin en Vicente López: trabajadores denuncian que les impidieron ingresar a la planta

Trabajadores de Khamsin S.A., en Florida Oeste, denunciaron que el nuevo propietario les impidió ingresar a la planta. Reclaman el pago de salarios y aguinaldo, mientras el sindicato asegura que no logra abrir una instancia de diálogo con la empresa.

La incertidumbre se instaló entre los empleados de Khamsin S.A., una empresa textil ubicada en Florida Oeste, partido de Vicente López, luego de que al presentarse a trabajar se encontraran con que no podían ingresar a la planta. Según denunciaron, la decisión fue tomada por el nuevo propietario de la firma y afecta a unas 30 personas.

Desde entonces, los trabajadores permanecen frente al establecimiento de Florentino Ameghino 1280, donde exigen recuperar sus puestos de trabajo y cobrar los haberes que, aseguran, aún les adeudan.

El delegado de la Asociación Obrera Textil (AOT), Emanuel Vizgarra, explicó que el conflicto también incluye el incumplimiento en el pago de parte de los salarios y del medio aguinaldo, una situación que impacta directamente en las familias de los operarios.

De acuerdo con el gremio, hasta el momento no fue posible abrir una instancia de negociación con la empresa. Desde la organización sindical sostuvieron que intentaron mantener conversaciones para encontrar una salida al conflicto, pero afirmaron que no obtuvieron respuesta por parte de la conducción de la firma.

Los trabajadores señalaron además que la empresa anteriormente estaba bajo la titularidad de Diego Niebisky y aseguran que actualmente la conducción quedó en manos de Gabriel Corigliano, a quien vinculan con la firma Mom Sport.

Mientras continúa la permanencia de los empleados frente a la planta, desde la AOT indicaron que cuentan con documentación y testimonios que respaldan las denuncias realizadas. Además, solicitaron la intervención de las autoridades para facilitar una mesa de diálogo, garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y regularizar el pago de los salarios y el aguinaldo adeudados.