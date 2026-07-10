Voraz incendio destruyó una vivienda en el arroyo Otamendi y una familia necesita ayuda urgente

Una vivienda se incendió por completo en el arroyo Otamendi, en el Delta de Tigre. Según trascendió, antes del fuego se escuchó una explosión. No hubo personas heridas, pero la familia perdió todas sus pertenencias y comenzó una campaña solidaria para recibir donaciones.

Una vivienda ubicada en el arroyo Otamendi, perteneciente a la familia Robles, fue destruida por un voraz incendio ocurrido en las últimas horas. De acuerdo con los primeros testimonios, antes de que las llamas consumieran la casa se habría escuchado una fuerte explosión.

El fuego avanzó rápidamente y redujo la vivienda a cenizas. Afortunadamente, según la información difundida por allegados, no hubo personas lesionadas, aunque la familia perdió absolutamente todas sus pertenencias y quedó únicamente con la ropa que llevaba puesta.

Tras la tragedia, vecinos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con la familia Robles y Rodríguez y sus hijos, quienes ahora deberán reconstruir su hogar desde cero.

En esta primera etapa solicitan especialmente donaciones de:



Ropa para niños y adultos.



Calzado.



Frazadas y sábanas.



Colchones.



Ropa interior y medias.



Abrigos.



Alimentos no perecederos.



Además, quienes puedan colaborar con materiales para reconstruir la vivienda también pueden hacerlo. Se necesitan chapas, maderas, ventanas, muebles u otros elementos que puedan ser de utilidad.

Los organizadores de la colecta remarcaron que cualquier aporte, por pequeño que sea, representa una ayuda importante para que la familia pueda comenzar nuevamente tras la pérdida total de su hogar.

Además de ropa, alimentos y elementos de primera necesidad, también se reciben chapas, maderas, ventanas, muebles y otros materiales que puedan servir para la reconstrucción de la vivienda.

Las personas que deseen colaborar pueden acercar las donaciones a la Amarra Isleño Hugo del Carril o a la Estación Fluvial de Tigre a nombre de la familia damnificada.