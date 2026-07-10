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Tigre

Agredieron a un equipo del Sistema de Emergencia Tigre durante una guardia en el Delta

LAncha Ambulancia Tigre
El hecho ocurrió mientras un equipo del Sistema de Emergencia Tigre (SET) se disponía a iniciar una guardia en Río Capitán. Según informó el Municipio, los trabajadores fueron víctimas de agresiones verbales y físicas por parte del ocupante de una lancha taxi, y ya se impulsaron acciones legales.

El Municipio de Tigre repudió la agresión sufrida por trabajadores del Sistema de Emergencia Tigre (SET) mientras se preparaban para iniciar una guardia sanitaria en el Delta y confirmó que ya impulsó acciones legales para identificar y sancionar a los responsables.


El episodio ocurrió el jueves 9 de julio en las Amarras Mitre, cuando el personal municipal se disponía a tomar servicio en Río Capitán. De acuerdo con la información oficial, un hombre que se desplazaba en una lancha taxi fue advertido mediante señas para que disminuyera la velocidad de la embarcación.


Cómo ocurrió el hecho


Siempre según el Municipio, el ocupante de la lancha respondió inicialmente con agresiones verbales y luego descendió de la embarcación para continuar el ataque, que derivó también en agresiones físicas contra el equipo de salud.


Desde el Gobierno local señalaron que este tipo de episodios resulta inadmisible y remarcaron que los trabajadores del sistema de emergencias desempeñan tareas esenciales para asistir y proteger a la comunidad.


El Municipio anunció acciones legales


Tras lo ocurrido, la administración comunal informó que ya inició las actuaciones correspondientes con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar con las sanciones que correspondan.


Además, reiteró que no tolerará ningún tipo de violencia contra el personal sanitario y reafirmó la necesidad de garantizar condiciones seguras para quienes cumplen funciones de atención y emergencia en el distrito.


"La salud es un derecho y cuidar a quienes cuidan es responsabilidad de todos. Trabajamos para garantizar espacios seguros donde el respeto sea la base", expresaron desde el Municipio.

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