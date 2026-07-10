Tigre suma atención médica los sábados para ampliar el acceso a los servicios de salud

El Municipio de Tigre puso en marcha el programa “Sábados para la Comunidad”, que habilita atención sanitaria los sábados en el CAFyS de Benavídez con vacunación, controles, testeos y prestaciones destinadas a niños, adultos y mujeres.

El Municipio de Tigre comenzó a implementar el programa "Sábados para la Comunidad", una iniciativa que amplía la atención sanitaria durante los fines de semana para facilitar el acceso de vecinos y vecinas a distintos servicios de salud.

La propuesta busca responder a la demanda de la comunidad ofreciendo prestaciones los sábados, entre las 8 y las 14, en el Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Benavídez, ubicado en la esquina de Alvear y Marabotto.

Servicios disponibles

Durante la jornada se podrán realizar curaciones, controles de presión arterial y testeos de VIH y Sífilis. Además, el centro aplicará vacunas del calendario oficial para niños y adultos.

La atención también incluirá PAP a demanda, consejería sobre métodos anticonceptivos y otras prestaciones vinculadas a la salud de la mujer.

Con esta iniciativa, el Gobierno local incorpora una franja horaria adicional de atención sanitaria con el objetivo de ampliar la cobertura y brindar más opciones a quienes no pueden concurrir durante los días hábiles.