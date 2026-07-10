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Tigre suma atención médica los sábados para ampliar el acceso a los servicios de salud

Tigre suma atención médica los sábados para ampliar el acceso a los servicios de salud - Vacuna
El Municipio de Tigre puso en marcha el programa “Sábados para la Comunidad”, que habilita atención sanitaria los sábados en el CAFyS de Benavídez con vacunación, controles, testeos y prestaciones destinadas a niños, adultos y mujeres.

El Municipio de Tigre comenzó a implementar el programa "Sábados para la Comunidad", una iniciativa que amplía la atención sanitaria durante los fines de semana para facilitar el acceso de vecinos y vecinas a distintos servicios de salud.


La propuesta busca responder a la demanda de la comunidad ofreciendo prestaciones los sábados, entre las 8 y las 14, en el Centro de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Benavídez, ubicado en la esquina de Alvear y Marabotto.


Servicios disponibles


Durante la jornada se podrán realizar curaciones, controles de presión arterial y testeos de VIH y Sífilis. Además, el centro aplicará vacunas del calendario oficial para niños y adultos.


La atención también incluirá PAP a demanda, consejería sobre métodos anticonceptivos y otras prestaciones vinculadas a la salud de la mujer.


Con esta iniciativa, el Gobierno local incorpora una franja horaria adicional de atención sanitaria con el objetivo de ampliar la cobertura y brindar más opciones a quienes no pueden concurrir durante los días hábiles.

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