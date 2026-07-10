San Martín: detuvieron a tres sospechosos por un ataque narco y secuestraron armas, cocaína y dinero

La investigación comenzó luego de que un joven de 21 años ingresara baleado a un hospital. Los allanamientos permitieron detener a tres sospechosos y secuestrar armas de guerra, drogas, celulares y dinero en efectivo.

Una investigación iniciada tras el ataque a balazos contra un joven de 21 años derivó en la detención de tres personas acusadas de participar en un presunto hecho vinculado al narcotráfico en el partido bonaerense de San Martín. Durante los allanamientos, la Policía Bonaerense secuestró armas de fuego, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Brisa Ayelén Rojas (27), Daniel Vicente Benítez (38) y Santiago Augusto Salinas (31), quienes quedaron imputados por su presunta participación en el ataque ocurrido el pasado 25 de junio.

La causa se inició cuando la víctima ingresó a un hospital con heridas de arma de fuego en el abdomen y el antebrazo izquierdo. Según declaró ante los investigadores, fue atacado mientras se encontraba sobre la avenida Constituyentes, a pocos metros de la plaza Güemes, donde ocupantes de un automóvil lo habrían emboscado en un intento de robo.

Sin embargo, a partir de las tareas investigativas, los pesquisas detectaron elementos que apuntaban a un posible vínculo del episodio con la comercialización de estupefacientes en la zona. Esa hipótesis orientó la investigación y permitió reunir pruebas contra los sospechosos.

Los allanamientos y los elementos secuestrados

Con esos elementos, la Unidad Funcional de Instrucción N°16 (UFI 16) solicitó cuatro órdenes de allanamiento en distintos domicilios de San Martín. Los procedimientos culminaron con la detención de los tres acusados y el secuestro de una pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetros, dos pistolas Browning del mismo calibre con la numeración suprimida, alrededor de 2.000 dosis de cocaína, 50 envoltorios de marihuana, teléfonos celulares y 401.000 pesos en efectivo.

Las armas y la droga incautadas serán sometidas a diferentes peritajes, mientras que los tres detenidos permanecen a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, lesiones por arma de fuego y tenencia ilegal de armas de guerra. En tanto, la UFI 16 continúa con la investigación para determinar si los imputados tendrían relación con otros hechos delictivos registrados en la zona.