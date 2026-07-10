edición 8167 - visitas hoy 17847

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Política / Vicente López

La Libertad Avanza reunió a dirigentes de la Primera Sección en Vicente López por el Día de la Independencia

La Libertad Avanza reunió a dirigentes de la Primera Sección en Vicente López por el Día de la Independencia
En el marco del Día de la Independencia, referentes de La Libertad Avanza de la Primera Sección Electoral participaron de un encuentro en Vicente López para reforzar el trabajo territorial y coordinar la estrategia política de cara a los próximos desafíos en la provincia de Buenos Aires.

En el marco del Día de la Independencia, referentes de La Libertad Avanza de la Primera Sección Electoral participaron de un encuentro político en Vicente López, donde ratificaron el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo territorial en los distintos distritos del corredor norte bonaerense.


La actividad fue encabezada por el senador provincial Lucho Olivera, coordinador de la Primera Sección Electoral, junto al concejal y coordinador de La Libertad Avanza en Vicente López, Luis Palomino, quien ofició de anfitrión de la jornada.


Entre los asistentes estuvieron Miguel Schmukler, coordinador de La Libertad Avanza en Tigre; Raúl Ávila, jefe de ANSES San Fernando; Sebastián Acuña, coordinador de la Juventud de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires; Alejandro Martucci, coordinador de San Isidro; y Rafael De Francesco, coordinador de Hurlingham.


La representación de Tigre también incluyó al concejal Juan Furnari, además de Nicolás Sciolli y José Prian. Del encuentro participaron asimismo jóvenes militantes de distintos distritos del corredor norte.


Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de seguir consolidando el trabajo político en el territorio para acompañar las transformaciones impulsadas por el presidente Javier Milei. En ese marco, reafirmaron su compromiso con las ideas de la libertad, el fortalecimiento de los equipos locales y la construcción de una alternativa política para la provincia de Buenos Aires.

Últimas Noticias

Tigre: más de 400 vecinos celebraron el Día de la Independencia en Troncos del Talar junto a Julio Zamora
Tigre: más de 400 vecinos celebraron el Día de la Independencia en Troncos del Talar junto a Julio Zamora
Mientras muchos proyectos se frenan, en Tigre avanzan nuevos desarrollos con otra estrategia
Mientras muchos proyectos se frenan, en Tigre avanzan nuevos desarrollos con otra estrategia
Conflicto en la textil Khamsin en Vicente López: trabajadores denuncian que les impidieron ingresar a la planta
Conflicto en la textil Khamsin en Vicente López: trabajadores denuncian que les impidieron ingresar a la planta
Voraz incendio destruyó una vivienda en el arroyo Otamendi y una familia necesita ayuda urgente
Voraz incendio destruyó una vivienda en el arroyo Otamendi y una familia necesita ayuda urgente
Agredieron a un equipo del Sistema de Emergencia Tigre durante una guardia en el Delta
Agredieron a un equipo del Sistema de Emergencia Tigre durante una guardia en el Delta
Tigre suma atención médica los sábados para ampliar el acceso a los servicios de salud
Tigre suma atención médica los sábados para ampliar el acceso a los servicios de salud