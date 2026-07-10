La Libertad Avanza reunió a dirigentes de la Primera Sección en Vicente López por el Día de la Independencia

En el marco del Día de la Independencia, referentes de La Libertad Avanza de la Primera Sección Electoral participaron de un encuentro en Vicente López para reforzar el trabajo territorial y coordinar la estrategia política de cara a los próximos desafíos en la provincia de Buenos Aires.

En el marco del Día de la Independencia, referentes de La Libertad Avanza de la Primera Sección Electoral participaron de un encuentro político en Vicente López, donde ratificaron el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo territorial en los distintos distritos del corredor norte bonaerense.

La actividad fue encabezada por el senador provincial Lucho Olivera, coordinador de la Primera Sección Electoral, junto al concejal y coordinador de La Libertad Avanza en Vicente López, Luis Palomino, quien ofició de anfitrión de la jornada.

Entre los asistentes estuvieron Miguel Schmukler, coordinador de La Libertad Avanza en Tigre; Raúl Ávila, jefe de ANSES San Fernando; Sebastián Acuña, coordinador de la Juventud de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires; Alejandro Martucci, coordinador de San Isidro; y Rafael De Francesco, coordinador de Hurlingham.

La representación de Tigre también incluyó al concejal Juan Furnari, además de Nicolás Sciolli y José Prian. Del encuentro participaron asimismo jóvenes militantes de distintos distritos del corredor norte.

Durante la reunión, los dirigentes coincidieron en la necesidad de seguir consolidando el trabajo político en el territorio para acompañar las transformaciones impulsadas por el presidente Javier Milei. En ese marco, reafirmaron su compromiso con las ideas de la libertad, el fortalecimiento de los equipos locales y la construcción de una alternativa política para la provincia de Buenos Aires.