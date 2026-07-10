Tigre: más de 400 vecinos celebraron el Día de la Independencia en Troncos del Talar junto a Julio Zamora

La Asociación Junta Vecinal de Troncos del Talar organizó una jornada patria con peña, espectáculos y propuestas gastronómicas que reunió a familias, instituciones y organizaciones de la comunidad. El intendente Julio Zamora y la secretaria Gisela Zamora participaron de los festejos junto a los vecinos.

Más de 400 vecinos, junto a representantes de instituciones y organizaciones de Troncos del Talar, participaron de la celebración por el Día de la Independencia organizada por la Asociación Junta Vecinal. La jornada reunió a familias de la localidad en torno a una peña popular con música en vivo, presentaciones artísticas y una propuesta gastronómica para conmemorar el 9 de Julio.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Tigre, Julio Zamora, y de la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quienes compartieron la jornada junto a los asistentes y recorrieron el predio dialogando con vecinos y referentes de las instituciones locales.

Durante la actividad, el jefe comunal destacó el valor de este tipo de celebraciones como espacios de encuentro entre la comunidad. "La cercanía con los vecinos es algo que siempre caracterizó a esta gestión y lo creemos fundamental. Esta es una fecha para, más nunca, encontrarnos, reflexionar y pensar una Argentina que incluya a todos los sectores de la sociedad", expresó.

La jornada también permitió fortalecer el vínculo entre las organizaciones barriales y los vecinos, en un marco donde las tradiciones patrias fueron el eje de la convocatoria.

Por su parte, Gisela Zamora señaló que estos encuentros también sirven para conocer de primera mano las inquietudes de la comunidad. "Siempre que hay un encuentro es una oportunidad para abrazarnos y dialogar con nuestros vecinos. Ahí es donde encontramos muchas veces las respuestas a las problemáticas que se nos presentan", afirmó.

Además, agregó: "Valoramos cada invitación que recibimos de los clubes de barrio y de las distintas instituciones de nuestra comunidad, siempre es una oportunidad para estar cerca y reconstruir junto a nuestros vecinos el camino para lograr que Tigre siga siendo el mejor Municipio".

Al finalizar la jornada, la concejala Cecilia Ferreira destacó la convocatoria y el trabajo conjunto que hizo posible el festejo. "La verdad que estamos muy emocionados. Fue un día muy especial. Festejamos junto a más de 400 vecinos, instituciones y organizaciones, como nos pide el intendente Julio Zamora; estar cerca de los vecinos, escucharlos. Esto fue posible gracias a la organización y al trabajo de muchas personas: la delegación, los vecinos y los referentes. La verdad que nos vamos con el corazón lleno", sostuvo.