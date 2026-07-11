Benavídez: un auto realizó una maniobra imprudente y chocó de frente contra una moto

El siniestro ocurrió en la intersección de Colectora Este y Camino de la Bota. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron el impacto y permitieron coordinar la rápida asistencia de los equipos de emergencia.

Una maniobra imprudente protagonizada por el conductor de un automóvil terminó en un choque de frente contra una motocicleta en Benavídez. El accidente ocurrió durante las primeras horas de la mañana en la intersección de Colectora Este y Camino de la Bota, y dejó como saldo a la conductora del rodado menor trasladada al hospital, aunque fuera de peligro.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT), el automóvil impactó contra la moto que circulaba por la colectora en sentido contrario. Tras detectar el hecho, los operadores de la central de monitoreo dieron aviso al móvil más cercano y activaron el protocolo de emergencia.

Hasta el lugar acudieron agentes del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Sistema de Emergencias Tigre (SET), que brindó las primeras atenciones médicas a la motociclista.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al Hospital Magdalena V. de Martínez, en General Pacheco, para una mejor evaluación. Según informó el Municipio, todas las personas involucradas en el siniestro se encuentran fuera de peligro.