Argentina venció a Suiza en el alargue y jugará la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra

El equipo de Lionel Scaloni necesitó del tiempo suplementario para superar a un duro conjunto suizo y mantenerse en carrera por el bicampeonato. En semifinales se medirá con Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026.

La Selección argentina volvió a mostrar carácter en los momentos decisivos. Después de un partido muy trabajado, derrotó 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario y se clasificó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni encontró la diferencia definitiva recién en el alargue gracias a un golazo de Julián Álvarez, mientras que Lautaro Martínez liquidó la historia sobre el final. Antes, Alexis Mac Allister había abierto el marcador de cabeza y Dan Ndoye había establecido el empate durante el segundo tiempo.

Argentina comenzó mejor y golpeó temprano. A los diez minutos, Lionel Messi ejecutó un córner preciso para que Mac Allister apareciera por el segundo palo y conectara un cabezazo que dejó sin posibilidades al arquero Gregor Kobel.

Sin embargo, la ventaja no modificó el desarrollo. Suiza manejó la pelota durante gran parte del encuentro y llevó el control del juego, aunque le costó transformar esa posesión en situaciones claras de peligro. La defensa argentina, con una sólida actuación de Lisandro Martínez, sostuvo la diferencia durante buena parte del partido.

Suiza reaccionó y llevó el partido al límite

En el complemento, el conjunto europeo encontró el empate a través de Dan Ndoye, quien culminó una buena jugada colectiva con un remate bajo que superó a Emiliano Martínez.

El encuentro cambió pocos minutos después con la expulsión de Breel Embolo, que vio la segunda tarjeta amarilla por simular una infracción. Con un futbolista más, Argentina adelantó sus líneas e intentó desnivelar durante el tiempo reglamentario, aunque se encontró con una defensa muy cerrada y con buenas respuestas de Kobel.

Scaloni movió el banco con los ingresos de Lautaro Martínez, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Thiago Almada, buscando mayor profundidad ofensiva, pero la igualdad obligó a disputar el tiempo suplementario.

Julián Álvarez cambió la historia

Cuando parecía que la definición podía extenderse hasta los penales, apareció Julián Álvarez.

A los siete minutos del segundo tiempo suplementario, el delantero sacó un potente remate desde afuera del área que se metió en un ángulo y desató el festejo argentino.

Con Suiza obligada a adelantar sus líneas, aparecieron los espacios. Ya en el cierre del encuentro, un rápido contraataque terminó con la definición de Lautaro Martínez, que estableció el definitivo 3-1 y selló la clasificación.

Se viene Inglaterra

La victoria deposita a la Selección argentina entre los cuatro mejores del campeonato y la deja a dos partidos de defender con éxito el título conseguido en Qatar.

En semifinales la espera Inglaterra, que también necesitó del tiempo suplementario para superar a Noruega por 2-1. El conjunto inglés cuenta con figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, máximos goleadores del equipo en el torneo.

Argentina avanzó, pero también dejó señales de alerta. Al igual que en los cruces anteriores frente a Cabo Verde y Egipto, volvió a sufrir en defensa y necesitó del alargue para resolver un partido que por momentos se complicó más de la cuenta. Frente a Inglaterra, el margen de error será aún menor.

Resumen del partido

Argentina 3-1 Suiza (tiempo suplementario)

Estadio: Kansas City Stadium.

Árbitro: João Pinheiro (Portugal).

VAR: Michael Barwegen (Canadá).

Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Suiza

Gregor Kobel; Deni Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Fabian Rieder, Djibril Sow, Dan Ndoye; Breel Embolo.

DT: Murat Yakin.

Goles



Primer tiempo: 10' Alexis Mac Allister (Argentina).

10' Alexis Mac Allister (Argentina).

Segundo tiempo: 22' Dan Ndoye (Suiza).

22' Dan Ndoye (Suiza).

Segundo tiempo del alargue: 7' Julián Álvarez (Argentina) y 31' Lautaro Martínez (Argentina).



Expulsado



Segundo tiempo: 27' Breel Embolo (Suiza), por doble amonestación.



Cambios

Argentina



33' ST: Nicolás González por Nicolás Tagliafico.



40' ST: Gonzalo Montiel por Nahuel Molina.



40' ST: Lautaro Martínez por Rodrigo De Paul.



Inicio del primer tiempo suplementario: Thiago Almada por Enzo Fernández.



Inicio del segundo tiempo suplementario: Nicolás Otamendi por Cristian Romero.



5' del segundo tiempo suplementario: José López por Leandro Paredes.



Suiza