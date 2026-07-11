Antonio Rattín murió a los 89 años: el ídolo de Boca nacido en Tigre que quedó en la historia del fútbol argentino

El exmediocampista y capitán de Boca Juniors falleció este sábado a los 89 años. Nacido en Tigre, construyó toda su carrera en el club de La Ribera y quedó inmortalizado por la recordada expulsión frente a Inglaterra en el Mundial de 1966.

El fútbol argentino atraviesa una jornada de duelo tras confirmarse este sábado la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos referentes de Boca Juniors y de la Selección argentina. Tenía 89 años y había nacido el 16 de mayo de 1937 en Tigre, ciudad que lo vio dar sus primeros pasos antes de convertirse en una figura histórica del deporte nacional.

Rattín desarrolló toda su carrera profesional con la camiseta de Boca, institución a la que llegó en 1955 y donde debutó oficialmente en 1956, con apenas 19 años. A lo largo de su trayectoria disputó 382 partidos, convirtió 28 goles, conquistó seis campeonatos locales y fue subcampeón de la Copa Libertadores 1963, tras la final que el conjunto xeneize perdió frente al Santos de Brasil.

Además de su legado en Boca, fue una de las principales figuras de la Selección argentina durante la década de 1960 y protagonizó uno de los episodios más recordados de la historia de los Mundiales.

La expulsión que marcó un antes y un después

El 23 de julio de 1966, Argentina enfrentó a Inglaterra por los cuartos de final de la Copa del Mundo disputada justamente en territorio inglés. A los 35 minutos del primer tiempo, el árbitro alemán Rudolf Kreitlein expulsó a Rattín tras una serie de protestas.

La explicación que el juez incluyó posteriormente en su informe sorprendió al mundo: sostuvo que el futbolista argentino lo había "mirado con mala intención". Como ninguno de los dos hablaba el idioma del otro, Rattín reclamó la presencia de un intérprete y el encuentro permaneció detenido durante varios minutos.

Finalmente abandonó el campo de juego, aunque antes protagonizó otra escena que quedó grabada en la memoria del fútbol: se sentó sobre la alfombra roja destinada exclusivamente a la Reina Isabel II para observar parte del partido y, al retirarse definitivamente, retorció un banderín ubicado junto al córner que llevaba la bandera del Reino Unido.

"A los 15 minutos yo pido al intérprete porque cobraba todo a favor de Inglaterra. Me echó. Dijo fuera, fuera, me rajó. Estuvo el partido suspendido aproximadamente entre 25 y 30 minutos. Entraron los dirigentes de FIFA al campo de juego, yo me senté en la alfombra roja de la Reina a ver 10 minutos de fútbol. Luego me fui para el vestuario y cuando pasé por el banderín de córner, retorcí la bandera que flameaba. Los insulté y me tiraron latas de cerveza".

Un episodio que cambió el arbitraje

La controversia generada por aquella expulsión trascendió el resultado deportivo. Ese episodio fue uno de los antecedentes que inspiraron al exárbitro inglés Ken Aston a impulsar la creación de las tarjetas amarillas y rojas, un sistema que posteriormente adoptó la FIFA para unificar la comunicación de las sanciones dentro del campo de juego.

Con su fallecimiento desaparece uno de los grandes símbolos de una época del fútbol argentino, recordado tanto por su liderazgo en Boca Juniors como por un episodio que quedó para siempre en la historia de los Mundiales.