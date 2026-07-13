Línea Mitre: el ramal Tigre retomó su servicio habitual tras las obras del fin de semana largo

Los servicios de las líneas Mitre y Sarmiento retomaron este lunes sus frecuencias habituales luego del operativo de obras realizado durante el fin de semana largo. En el ramal Tigre se renovaron vías, un enlace ferroviario y un paso a nivel como parte del plan de modernización impulsado por el Gobierno nacional.

Los trenes de la Línea Mitre, incluido el ramal Tigre, retomaron este lunes su funcionamiento con las frecuencias habituales luego de las obras de infraestructura ejecutadas durante el fin de semana largo. El operativo, que también alcanzó a la Línea Sarmiento, permitió avanzar en la renovación de distintos sectores de la red ferroviaria en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Los trabajos fueron realizados por Trenes Argentinos Infraestructura entre el 9 y el 12 de julio con el objetivo de reforzar la seguridad operacional, mejorar las condiciones de circulación y continuar con la actualización de la infraestructura ferroviaria.

El ramal Tigre fue uno de los principales frentes de obra

En la Línea Mitre se renovaron 1.000 metros de vías del ramal Tigre entre el paso a nivel Ramallo y el paso bajo nivel Larralde, en Núñez.

Además, se reemplazó un enlace ferroviario en San Isidro y se restauró el paso a nivel Belgrano, también ubicado en ese distrito.

Según informaron desde el Gobierno nacional, las intervenciones forman parte de un plan que ya permitió renovar 33 kilómetros de vías, además de 13 cuadros de estación, 22 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas dentro del ramal Tigre.

Una renovación para reducir demoras y mejorar la seguridad

Las autoridades señalaron que la renovación integral de los 40 kilómetros de vías del ramal fue considerada prioritaria debido al deterioro de la infraestructura existente.

Los rieles y durmientes tienen más de 40 años de antigüedad, situación que obliga a aplicar restricciones de velocidad para garantizar la seguridad operacional y que, al mismo tiempo, provoca demoras y cancelaciones en el servicio.

Con estas obras se busca mejorar la confiabilidad de la operación ferroviaria y avanzar en la modernización del corredor.

También avanzaron las obras en la Línea Sarmiento

Durante el mismo operativo se realizaron trabajos sobre el sistema de señalamiento y obras civiles en distintos sectores de la Línea Sarmiento.

Las tareas incluyeron el recambio de aparatos de vía en Caballito, el acondicionamiento de señales en Liniers, la modernización de la mesa de mando de la cabina de Castelar y el reemplazo del cableado de señalización del puente Reconquista, en Paso del Rey.

En paralelo continúan las obras de adecuación en las estaciones Morón y Ramos Mejía, donde se intervienen los edificios principales, los ingresos y los sanitarios. Además, se construyen nuevos andenes y se actualizan los sistemas eléctricos, sanitarios y de iluminación.

El servicio volvió a su cronograma habitual

Una vez concluidos los trabajos programados para el fin de semana largo, los servicios de las líneas Mitre y Sarmiento retomaron desde este lunes sus frecuencias habituales, dando por finalizado el esquema especial implementado para permitir la ejecución de las obras.