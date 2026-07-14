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Policiales

Pilar: un hombre entró armado a un country, baleó a la pareja de su ex y está prófugo

country Boca Ratón, en Pilar
Un hombre de 61 años es buscado por la Justicia tras ingresar al country Boca Ratón, en Pilar, y dispararle en las piernas a la actual pareja de su ex. La víctima permanece internada fuera de peligro mientras avanza la investigación.

La Justicia y la Policía buscan a un hombre de 61 años acusado de ingresar armado al country Boca Ratón, en el partido de Pilar, y atacar a balazos a la actual pareja de su ex mujer. La víctima, de 33 años, recibió dos disparos en las piernas y permanece internada fuera de peligro.


El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el barrio cerrado ubicado sobre el kilómetro 12 de la Ruta Provincial 25. Según informaron fuentes policiales, al llegar al lugar los efectivos entrevistaron a una mujer de 39 años, quien señaló que su ex pareja, identificado como Claudio Huerta, irrumpió en el country y abrió fuego contra su actual novio.


De acuerdo con la investigación, el sospechoso extrajo un arma de fuego que llevaba en la cintura y efectuó dos disparos a corta distancia. Ambos proyectiles impactaron en las piernas de la víctima, con orificios de entrada y salida.


El hombre herido fue trasladado al Hospital Central de Pilar, donde quedó internado en observación. Los médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro.


Tras el ataque, el presunto agresor escapó del lugar a bordo de una Toyota Prado de color gris oscuro y, hasta el momento, permanece prófugo.


Los investigadores analizan como principal hipótesis un conflicto previo entre Huerta y su ex pareja, aunque la causa continúa en plena etapa investigativa.


En la escena trabajó Policía Científica, que realizó las pericias balísticas y el relevamiento de pruebas. La búsqueda del sospechoso quedó a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI), mientras que la causa es instruida por la UFI N.º 1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, quien ordenó distintas medidas para localizar al acusado y esclarecer el hecho.

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