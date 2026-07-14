La Cava: 75 detenidos, secuestro de armas y drogas tras el nuevo esquema de seguridad en San Isidro

El trabajo conjunto entre el Municipio de San Isidro, la Policía Bonaerense, la Gendarmería Nacional y otras fuerzas permitió identificar a casi 2.800 personas, controlar cerca de mil vehículos y avanzar en investigaciones por armas y comercialización de drogas.

El nuevo esquema de seguridad implementado en La Cava, en San Isidro, dejó un saldo de 75 personas detenidas durante los últimos tres meses, además del secuestro de armas de fuego, drogas y municiones. El operativo también permitió identificar a 2.796 personas y controlar 979 vehículos, según informaron desde el Municipio.

La estrategia se basa en un trabajo coordinado entre la Patrulla Municipal, la Policía Bonaerense, la Gendarmería Nacional y otras fuerzas de seguridad, con operativos diarios y patrullajes preventivos en los sectores considerados de mayor conflictividad.

Por primera vez, las Brigadas Especiales de la Patrulla Municipal de San Isidro ingresan de manera cotidiana al barrio para realizar recorridas junto a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) y efectivos de Gendarmería Nacional, reemplazando el anterior esquema de controles fijos desde contenedores ubicados fuera de las zonas críticas.

El intendente Ramón Lanús destacó el cambio de estrategia y afirmó: "La decisión fue recuperar el territorio con una presencia permanente del Estado. Hoy los resultados muestran que ese camino era el correcto".

Operativos móviles y presencia permanente

El dispositivo combina controles estáticos y dinámicos, patrullajes continuos y los operativos denominados "Vuelta a Casa", destinados a reforzar la prevención durante los horarios de mayor circulación de vecinos.

Desde la Secretaría de Seguridad señalaron que el objetivo es fortalecer la presencia estatal en el barrio, prevenir delitos y responder con mayor rapidez ante situaciones de riesgo.

Allanamientos y causas por armas y drogas

Además de las detenciones, los procedimientos permitieron reunir pruebas que dieron origen a distintas órdenes de allanamiento dispuestas por la Justicia, principalmente en investigaciones vinculadas con la tenencia ilegal de armas y la comercialización de estupefacientes.

Como resultado de esas actuaciones se secuestraron armas de distintos calibres, cartuchos de munición y droga.

Del operativo participan las Brigadas de la Patrulla Municipal de San Isidro, el Grupo Táctico Operativo (GTO), la Dirección Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas (DDITDI), la UTOI, la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA), la Gendarmería Nacional y la Fiscalía General de San Isidro.

Dos procedimientos recientes

Entre las intervenciones más recientes, un joven fue detenido luego de intentar escapar al advertir la presencia policial. Durante la requisa, los efectivos secuestraron una pistola automática calibre .22 con ocho municiones, por lo que quedó aprehendido por presunta portación ilegal de un arma de uso civil.

En otro procedimiento, un hombre habría arrojado dos bolsas de nylon sobre los techos de viviendas cercanas al detectar el operativo. Según informaron las autoridades, los efectivos recuperaron los paquetes y comprobaron que contenían 30 envoltorios con 70,3 gramos de cocaína, por lo que también fue detenido.

Desde la Secretaría de Seguridad sostuvieron: "La presencia permanente de los equipos, tanto de día como de noche, fortaleció la prevención del delito y mejoró la percepción de seguridad entre los vecinos. La articulación entre las fuerzas federales, provinciales y municipales consolidó un modelo de intervención basado en la ocupación territorial, la presencia constante y el trabajo coordinado para recuperar el orden y seguir reduciendo la violencia en La Cava".