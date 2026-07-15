San Isidro ofrece 145 actividades gratuitas para las vacaciones de invierno 2026

Del 18 de julio al 2 de agosto, el Municipio de San Isidro organizó una programación con talleres, espectáculos, deportes, museos, plazas y actividades recreativas distribuidas en distintos barrios. La agenda incluye propuestas para todas las edades y puede consultarse de forma online.

Con una programación que se extenderá del 18 de julio al 2 de agosto, el Municipio de San Isidro preparó 145 actividades gratuitas para las vacaciones de invierno. La propuesta reunirá espectáculos, talleres, juegos, actividades deportivas y experiencias recreativas en distintos puntos del distrito para que chicos y grandes puedan disfrutar durante el receso escolar.

La agenda estará distribuida entre el Parque Público del Golf de Villa Adelina, plazas, museos, Casas de Cultura, Campos de Deportes y el Teatro del Viejo Concejo, con iniciativas pensadas para diferentes edades.

"Un invierno más los invitamos a pasar las vacaciones de invierno en San Isidro, con propuestas para chicos de todas las edades: cantar, bailar, jugar con el cuerpo o con las manos, a partir de una agenda cultural variada, en los diferentes barrios y para todos los gustos", expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del municipio.

Uno de los principales puntos de encuentro será el Parque Público del Golf, donde habrá juegos aéreos, fútbol en burbujas inflables, planetario, espectáculos musicales en vivo y food trucks.

Además, diferentes plazas del distrito recibirán funciones de circo, clown, humor, shows de burbujas, talleres y propuestas recreativas para compartir en familia.

Museos con propuestas especiales

El Museo del Juguete, ubicado en Lamadrid 197, Boulogne, celebrará sus 15 años con la muestra "El mundo en un tablero. Una muestra de juegos de mesa", acompañada por actividades participativas durante todo el receso invernal. El sábado 25 será el festejo principal con música en vivo y una jornada especial por el aniversario.

Por su parte, el Museo Beccar Varela continuará con las celebraciones por sus 20 años mediante talleres para crear máscaras, collares, maracas y bonetes.

En tanto, el Museo Pueyrredón, en Acassuso, presentará la propuesta "Perdidos en el Museo. ¡Más perdidos que antes!", una experiencia que invita a recorrer el espacio entre fantasmas, planetas y monstruos a través de espectáculos y recorridos temáticos.

Talleres, teatro y actividades inclusivas

Las Casas de Cultura ofrecerán talleres como Laboratorio de pinturas mágicas, Científicos por un día, Experiencias con color, Huerta experimental, Dispositivos de movimiento y Colores inventados.

El Teatro del Viejo Concejo presentará obras para distintas edades, incluyendo funciones destinadas a bebés de entre seis meses y cuatro años. También habrá funciones distendidas, pensadas para facilitar el acceso de personas con discapacidad sensorial o cognitiva.

Las entradas para las funciones teatrales tienen un valor de $5.000 para mayores de dos años y se adquieren mediante la plataforma TESI.

Deportes, música y granja educativa

Durante las vacaciones también habrá actividades deportivas y recreativas en los Campos de Deportes N.º 1, 2, 4, 5 y 6, de 14 a 17 horas.

Como parte de la programación, César Pavón Orkesta brindará espectáculos el martes 21 en el Campo N.º 1 de Beccar y el jueves 30 en el Campo N.º 2 de Boulogne.

Otra de las opciones será visitar la Chacra Educativa San Isidro Labrador, en Villa Adelina, donde las familias podrán conocer los animales de granja y participar de un taller de elaboración de pan.

La programación completa, con días, horarios y las posibles modificaciones por condiciones climáticas, puede consultarse en el sitio oficial del Municipio.