Argentina vs. Inglaterra: Scaloni confirma un cambio para la semifinal del Mundial 2026

La Selección Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026 con una única modificación respecto del equipo que eliminó a Suiza. Giuliano Simeone será titular en reemplazo de Rodrigo De Paul.

La Selección Argentina ya tiene definida su formación para disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra este miércoles desde las 16 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con una sola modificación respecto del once que venció a Suiza por 3 a 1 en tiempo suplementario y consiguió el pase a las semifinales.

El encuentro reeditará uno de los clásicos con mayor historia del fútbol internacional y pondrá en juego un lugar en la final del domingo, donde ya espera España. La Albiceleste buscará dar un nuevo paso hacia la conquista de un nuevo título mundial, mientras que el conjunto dirigido por Thomas Tuchel intentará volver a instalar a Inglaterra en una definición mundialista.

Ambos seleccionados llegan respaldados por planteles repletos de figuras. Lionel Messi volverá a liderar el ataque argentino junto a Julián Álvarez, mientras que Inglaterra depositará gran parte de sus expectativas en Harry Kane, Jude Bellingham y un equipo que mostró solidez a lo largo del certamen.

Giuliano Simeone, la única novedad de Scaloni

La principal modificación estará en el mediocampo. Rodrigo De Paul dejará su lugar para el ingreso de Giuliano Simeone, quien será titular por primera vez en esta Copa del Mundo tras haber disputado únicamente algunos minutos frente a Jordania durante la fase de grupos.

Con esta variante, el cuerpo técnico apuesta a ganar velocidad por las bandas, intensidad en la presión y mayor capacidad de desequilibrio en el uno contra uno. A cambio, el equipo resigna parte del manejo de la pelota y de la posesión que suele aportar De Paul.

El resto de la formación será el mismo que viene de superar a Suiza en los cuartos de final.

La formación de Argentina ante Inglaterra

Lionel Scaloni confirmó este once inicial:

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Con este equipo, Argentina intentará meterse en una nueva final del Mundial y seguir alimentando la ilusión de conquistar la cuarta Copa del Mundo de su historia.

La formación de Inglaterra

El seleccionado inglés, conducido por Thomas Tuchel, formará con:

Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

La semifinal enfrentará a dos de los grandes candidatos al título en un duelo que promete ser uno de los más atractivos del torneo.