Benavídez: detuvieron a dos personas por venta de drogas tras un seguimiento del COT

El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió detectar una presunta maniobra de venta de estupefacientes en Benavídez. Tras un seguimiento coordinado con la Policía Bonaerense, dos personas fueron detenidas y se secuestró droga fraccionada.

Dos personas fueron detenidas en la localidad de Benavídez durante un operativo contra el narcomenudeo que se inició a partir de una detección realizada por el sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT). El procedimiento concluyó con el secuestro de estupefacientes fraccionados que eran transportados en un vehículo.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, cuando operadores de la central de monitoreo observaron a un hombre realizando una presunta entrega de droga en la vía pública. Ante esa situación, se activó el protocolo de intervención y se dio aviso al móvil más cercano de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Las cámaras permitieron seguir el recorrido del sospechoso mientras se desplazaba en una camioneta hasta que fue interceptado en la intersección de las calles Chilavert y Bolivia, en Benavídez.

Al momento de la interceptación, el hombre se reunió con una mujer, quien también quedó involucrada en el procedimiento. Durante la requisa del vehículo, los efectivos hallaron envoltorios con estupefacientes ya fraccionados para su presunta comercialización.

Como resultado del operativo, ambos sospechosos fueron detenidos y trasladados a la comisaría correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.