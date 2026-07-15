Miles de vecinos coparon el centro de Tigre para festejar la clasificación de Argentina a la final

El triunfo de la Selección Argentina sobre Inglaterra desató una celebración multitudinaria en el centro de Tigre, donde miles de vecinos colmaron la rotonda de la estación, recorrieron la avenida Cazón en caravanas de autos y protagonizaron una fiesta que se extendió durante varias horas.

No hizo falta organizar nada. Apenas el árbitro marcó el final del partido, el centro de Tigre empezó a cambiar de ritmo. Como ocurre en cada gran alegría de la Selección, todas las miradas apuntaron a un mismo lugar: la rotonda de la estación, que volvió a convertirse en el punto de encuentro elegido por miles de vecinos para celebrar la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026.

En pocos minutos, la rotonda quedó desbordada de gente. Familias con chicos, grupos de amigos, jóvenes y adultos mayores llegaron con camisetas argentinas, banderas y bombos. Entre abrazos, canciones y fotos para inmortalizar el momento, la celebración fue ganando cada vez más espacio.

La fiesta no tardó en extenderse hacia la avenida Cazón, donde una larga caravana de autos avanzó a paso de hombre haciendo sonar las bocinas. Desde las ventanillas flameaban banderas argentinas y cada vehículo que pasaba era saludado por los vecinos que seguían reunidos alrededor de la estación.

A medida que más gente se sumaba al festejo, el tránsito se volvió prácticamente secundario. Los autos acompañaban el ritmo de la celebración y el centro de Tigre quedó envuelto por los clásicos cantitos dedicados a la Selección, que se mezclaban con el sonido de las bocinas y los aplausos.

La celebración se prolongó durante varias horas y dejó otra postal que seguramente quedará en el recuerdo de los vecinos. Una vez más, la rotonda de la estación de Tigre fue el lugar elegido para vivir una noche especial, esta vez con un motivo que volvió a unir a todos: Argentina está otra vez en una final del mundo.