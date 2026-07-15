Argentina dio vuelta un partidazo ante Inglaterra y es finalista del Mundial 2026

La Selección Argentina revirtió un partido dramático frente a Inglaterra, ganó 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez y se clasificó a la final del Mundial 2026, donde definirá el título frente a España.

La Selección Argentina escribió una nueva página de su historia al derrotar 2-1 a Inglaterra en una semifinal cargada de emoción y clasificarse a la gran final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en los minutos finales con los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, dejando atrás un partido que parecía escaparse y manteniendo vivo el sueño de conquistar la cuarta estrella.

El encuentro, disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, tuvo un desarrollo muy equilibrado durante la primera mitad. Ambos seleccionados se neutralizaron en el mediocampo y las situaciones de riesgo fueron escasas. La ocasión más clara fue para Argentina, con un remate desde fuera del área que pasó muy cerca del arco defendido por Jordan Pickford.

Inglaterra golpeó primero

El marcador recién se abrió a los 10 minutos del segundo tiempo. En una de las pocas llegadas claras del conjunto inglés, Morgan Rogers envió un centro preciso desde la derecha y Anthony Gordon apareció solo dentro del área para definir y establecer el 1-0.

Con la ventaja, el equipo dirigido por Thomas Tuchel retrasó sus líneas para defender el resultado, mientras Argentina comenzó a asumir el protagonismo y a instalarse cerca del área rival.

Durante varios minutos, Pickford sostuvo la ventaja inglesa con una serie de intervenciones decisivas que parecían frustrar el intento de reacción albiceleste.

La reacción de la Scaloneta

Cuando el tiempo se agotaba, apareció Enzo Fernández para cambiar la historia. A los 40 minutos del complemento, el mediocampista sacó un potente remate desde fuera del área que venció a Pickford y desató el festejo argentino con el empate 1-1.

Lejos de conformarse, el seleccionado nacional fue por más. Ya en tiempo de descuento, a los 47 minutos, Lionel Messi levantó un centro preciso al área y Lautaro Martínez ganó de cabeza para marcar el 2-1 definitivo y sellar una remontada inolvidable.

Con ese gol, Argentina aseguró su lugar en la final del Mundial y buscará un nuevo título mundial.

La final será ante España

El rival de la Selección Argentina será España, que en la otra semifinal derrotó 2-0 a Francia, dejando en el camino al equipo liderado por Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé.

El seleccionado de Lionel Scaloni tendrá ahora la oportunidad de defender la corona obtenida en Qatar 2022 y luchar por la cuarta Copa del Mundo de su historia.

Síntesis del partido

Mundial 2026 – Semifinal

Argentina 2 - Inglaterra 1

Estadio: Mercedes-Benz Stadium (Atlanta).

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Inglaterra: Jordan Pickford; Djed Spence, Marc Guéhi, John Stones, Reece James; Elliot Anderson, Declan Rice; Anthony Gordon, Jude Bellingham, Morgan Rogers; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Goles: ST: 10' Anthony Gordon (I), 40' Enzo Fernández (A) y 47' Lautaro Martínez (A).

Cambios Argentina: Nicolás González por Leandro Paredes; Gonzalo Montiel por Nahuel Molina; Nicolás Otamendi por Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul por Giuliano Simeone; Lautaro Martínez por Nicolás Tagliafico.

Cambios Inglaterra: Ezri Konsa por Anthony Gordon; Dan Burn por Reece James; Nico O'Reilly por Declan Rice; Ivan Toney por John Stones; Marcus Rashford por Djed Spence.