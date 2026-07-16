Puente Zárate-Brazo Largo: un camión cayó del puente Urquiza, se incendió y murió el chofer

Un camionero murió este miércoles luego de que el vehículo que conducía despistara en el puente Justo José de Urquiza, atravesara la barrera de contención y cayera al vacío. Transportaba soda cáustica, lo que complicó el operativo de bomberos y fuerzas de seguridad.

Un camionero murió este miércoles por la tarde tras protagonizar un trágico accidente en el puente Justo José de Urquiza, sobre la Ruta Nacional 12, en el complejo Zárate-Brazo Largo. El vehículo perdió el control, atravesó la barrera de contención, cayó al vacío y se incendió por completo tras impactar contra el terreno.

La víctima fue identificada como Alejandro Suárez, de aproximadamente 45 años y domiciliado en Villa Elisa, partido de La Plata. De acuerdo con la información preliminar, falleció en el lugar como consecuencia del fuerte impacto y del incendio que consumió la cabina.

El siniestro involucró a un camión Volkswagen 717 con un semirremolque Bonano, que transportaba soda cáustica. La presencia de esa sustancia química obligó a extremar las medidas de seguridad y dificultó las tareas de los equipos de emergencia mientras combatían el fuego y trabajaban sobre los restos del vehículo.

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría de Ceibas, dotaciones de bomberos de la región, personal de Gendarmería Nacional y servicios de emergencias médicas. Los rescatistas realizaron tareas para extinguir el incendio, asegurar la carga y recuperar el cuerpo del conductor.

Investigan qué provocó el despiste

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de la jurisdicción, que ordenó una serie de pericias accidentológicas para establecer cómo se produjo el hecho.

Por el momento, las causas del despiste no fueron determinadas. Los investigadores buscarán establecer si el accidente estuvo relacionado con el estado de la calzada, las condiciones climáticas, una posible falla mecánica o algún otro factor que haya influido en la pérdida de control del camión.

El informe inicial fue elaborado por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial desde el Puesto de Control Vial Brazo Largo, ubicado en el kilómetro 119 de la Ruta Nacional 12.

Como consecuencia del incendio y del operativo desplegado en la zona, se implementaron restricciones parciales para la circulación sobre el complejo Zárate-Brazo Largo. Las autoridades solicitaron a los conductores transitar con extrema precaución hasta la finalización de las tareas de peritaje y remoción del vehículo.

Hasta el momento, no se reportaron otros heridos ni daños a terceros.