San Isidro: Durand Aparicio defendió la política de Ramón Lanús para proteger la costa y la barranca

La concejal María de los Ángeles Durand Aparicio sostuvo que la actual gestión de Ramón Lanús impulsa medidas para recuperar el espacio público y cuestionó a dirigentes opositores por decisiones adoptadas durante la administración anterior sobre la costa y la barranca.

La concejal María de los Ángeles Durand Aparicio defendió durante la última sesión del Concejo Deliberante de San Isidro las políticas impulsadas por el intendente Ramón Lanús para preservar la costa y la barranca del distrito. En ese marco, respondió a las críticas de la oposición y sostuvo que la actual gestión revirtió decisiones que, según afirmó, habían favorecido el avance de emprendimientos privados sobre espacios públicos.

"Hay una diferencia muy clara entre quienes permitieron que intereses privados avanzaran sobre espacios que eran de todos los vecinos y quienes hoy los están recuperando y protegiendo con decisiones concretas. Los hechos hablan por sí solos", expresó la edil durante su intervención.

Críticas a la gestión anterior

En su exposición, Durand Aparicio recordó distintos desarrollos inmobiliarios autorizados durante la administración municipal anterior y señaló que varios de ellos fueron ejecutados por un mismo desarrollador.

Entre los proyectos mencionó Perú y Solís, Martínez Chico, Barrio Privado Sáenz Peña y Finca Sarmiento, además del proyecto para construir un barrio cerrado en el predio del ex Malloy's, cuya autorización —según indicó— fue otorgada en 2022 y continuó su tramitación en 2023.

La concejal afirmó que la gestión encabezada por Ramón Lanús dejó sin efecto esa autorización en 2024 para impedir la construcción de viviendas privadas sobre el frente costero.

Asimismo, sostuvo que durante esos años distintos privados ocuparon sectores de la costa sin abonar un canon municipal y cuestionó que quienes integraron aquella administración hoy se presenten como defensores de esos espacios públicos.

Las medidas que destacó la gestión actual

Como contraste, Durand Aparicio enumeró las acciones impulsadas por el gobierno municipal desde diciembre de 2023 para preservar la costa y ampliar el acceso público.

Entre ellas destacó la aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, que prohíbe intervenir la barranca y construir viviendas sobre la costa; la recuperación del predio de 33 Orientales para uso público; la restitución del acceso en Roque Sáenz Peña y el río mediante la demolición de construcciones privadas; y la continuidad de las obras destinadas a ampliar la costa pública.

Para cerrar su intervención, la concejal sostuvo que las diferencias entre ambas administraciones se reflejan en las decisiones adoptadas respecto del frente costero y afirmó que la gestión de Ramón Lanús busca recuperar esos espacios para el uso de todos los vecinos.