San Isidro inauguró un nuevo hogar para adolescentes en situación de vulnerabilidad

El nuevo dispositivo residencial funciona en Boulogne y fue desarrollado mediante un convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la Asociación Mujeres por la Nación para brindar alojamiento, contención y acompañamiento integral a adolescentes de entre 12 y 17 años.

La Municipalidad de San Isidro inauguró un nuevo hogar destinado a adolescentes de entre 12 y 17 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y, de manera transitoria, no pueden convivir con sus familias. El espacio, ubicado en Boulogne, fue creado mediante un convenio de gestión con la Asociación Mujeres por la Nación para ampliar la capacidad de atención del sistema local de protección de derechos.

El dispositivo residencial cuenta actualmente con capacidad para alojar a 15 adolescentes, quienes reciben acompañamiento permanente de equipos técnicos interdisciplinarios encargados de su contención, seguimiento y restitución de derechos.

Un trabajo conjunto para el cuidado integral

La gestión cotidiana del hogar está a cargo de la Asociación Mujeres por la Nación, organización con experiencia en dispositivos residenciales. Por su parte, la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Comunidad del municipio aporta el respaldo institucional y coordina las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento del espacio.

El abordaje incluye el trabajo articulado con los Servicios Locales, establecimientos educativos y efectores de salud, con el objetivo de brindar acompañamiento pedagógico, social y sanitario a cada adolescente.

Más vacantes para una necesidad creciente

Con la puesta en marcha de este hogar, San Isidro incorpora nuevas plazas de cuidado residencial y fortalece su red de protección para chicos cuyos derechos fueron vulnerados y requieren una medida de abrigo de carácter excepcional y temporal.

Desde el municipio señalaron que la iniciativa busca dar respuesta a una problemática que afecta a distintas jurisdicciones del país: la escasez de vacantes en hogares convivenciales para adolescentes.

El nuevo espacio apunta a ofrecer un entorno seguro y estable que favorezca el desarrollo emocional, educativo y vincular de los jóvenes, además de acompañarlos en la construcción de un proyecto de vida y en su futura inserción laboral y profesional.

La Asociación Mujeres por la Nación también recibe donaciones para sostener sus programas de asistencia y acompañamiento.