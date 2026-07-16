Tigre inauguró la plazoleta Gabriela Peloso en Don Torcuato y ya suma 103 espacios públicos renovados

El Municipio de Tigre inauguró la plazoleta “Gabriela Peloso” en el barrio Counvico de Don Torcuato Este. El nuevo espacio incorpora juegos infantiles, iluminación LED, sectores deportivos y parquización, y rinde homenaje a una referente social de la comunidad.

El Municipio de Tigre inauguró la plazoleta "Gabriela Peloso" en el barrio Counvico, en Don Torcuato Este, donde presentó el espacio público renovado N°103 del distrito. La obra incorpora juegos infantiles, iluminación LED, sectores deportivos, nuevas áreas parquizadas y equipamiento destinado al encuentro de los vecinos.

Durante el acto, encabezado por el intendente Julio Zamora, también se rindió homenaje a Gabriela Peloso, reconocida por su trabajo social en un merendero del barrio y por su compromiso con quienes más lo necesitaban.

"Este es un espacio de calidad como todos los que hemos inaugurado en cada rincón del distrito para que las familias puedan disfrutarlos. Además homenajeamos a Gabriela Peloso, una trabajadora social de un merendero que fue muy querida ya que estuvo siempre al servicio de quienes más necesitaban", expresó el jefe comunal.

Un nuevo espacio para las familias de Don Torcuato

La inauguración incluyó el tradicional corte de cinta, la plantación de un árbol de lapacho como símbolo del crecimiento de la ciudad y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

En ese marco, Julio Zamora sostuvo que estos espacios fortalecen la vida comunitaria.

"Lugares como estos ayudan a consolidar a la comunidad. Aquí se pueden encontrar, pueden venir a tomar un mate y divertirse. El Municipio tiene que contribuir a eso y extenderlo a cada rincón del partido", afirmó.

Además, el intendente señaló que el Gobierno local continúa avanzando con otras obras estratégicas, entre ellas el Hospital de Alta Complejidad para Adultos y los futuros teatros municipales de Don Torcuato y El Talar.

Un homenaje a Gabriela Peloso

Durante la ceremonia también participó la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien destacó la recuperación del espacio público y recordó el compromiso social de la vecina homenajeada.

"Este lugar se ha reconvertido para que los vecinos puedan disfrutar, encontrarse y pasar lindos momentos. Esto genera, además, una renovación de la energía de las personas que habitan el barrio. Para nosotros es fundamental la cercanía y la escucha atenta para poder seguir transformando la vida de la ciudadanía", señaló.

Los asistentes también celebraron la renovación de la plazoleta y su impacto en la vida cotidiana del barrio.

"Esto es algo maravilloso para que puedan disfrutar los chicos. Acá viene mi nieta y la pasa súper bien, mientras nosotros podemos estar tomando mates. Es hermoso", expresó Amelia, vecina de Counvico.