Refugio Municipal de Tigre: ahora se llama “Mama Antula” y funciona todo el año para personas en situación de calle

El Municipio de Tigre impuso el nombre de la primera santa argentina al Refugio Municipal, donde personas mayores de 18 años en situación de vulnerabilidad reciben alojamiento, alimentación, higiene y acompañamiento durante los 365 días del año.

El Refugio Municipal de Tigre recibió oficialmente el nombre "Mama Antula", en homenaje a la primera santa argentina. Además del cambio de denominación, el Municipio de Tigre llevó adelante una renovación integral del edificio, un espacio que funciona durante los 365 días del año para brindar asistencia a personas mayores de 18 años que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social.

El acto fue encabezado por el intendente Julio Zamora, acompañado por la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, autoridades municipales y vecinos que colaboran de manera voluntaria con el funcionamiento del lugar.

"El espacio lleva este nombre con el objetivo de homenajear una mujer que tuvo una vocación de servicio para su comunidad; estos lugares creemos que son importantes, porque es fundamental que el Estado esté presente para acompañar a las personas que más vulnerables. Hay vecinos y vecinas que de forma voluntaria asisten al refugio para ayudar a la comunidad", expresó Julio Zamora.

Qué servicios brinda el Refugio Municipal de Tigre

El establecimiento ofrece alojamiento para personas mayores de 18 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Entre los servicios que brinda se encuentran:



alojamiento;



desayuno;



cena;



espacio para higiene personal;



actividades de inserción laboral;



acompañamiento social.



Desde este mismo lugar también se organizan los operativos especiales de emergencia invernal que el Municipio desarrolla junto con distintas organizaciones para reforzar la asistencia durante los meses de bajas temperaturas.

"El refugio municipal funciona durante todo el año. Aquí las personas en situación de calle pueden descansar, bañarse, recibir una cena y encontrar un lugar de contención. Además, desde este mismo espacio llevamos adelante los operativos de emergencia invernal, un dispositivo que reforzamos junto a distintas organizaciones", señaló Gisela Zamora.

Por qué el refugio lleva el nombre de Mama Antula

La imposición del nombre busca homenajear a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, quien fue canonizada por el papa Francisco en febrero de 2024 y se convirtió en la primera santa argentina.

Como parte del acto se descubrió una placa conmemorativa, se inauguró un mural con su imagen y se plantó un lapacho como símbolo de esperanza.

Las obras que realizó el Municipio en el refugio

La puesta en valor incluyó trabajos de:



pintura;



renovación de la iluminación;



parquización;



reparación de distintos artefactos de primera necesidad.



Las mejoras fueron recorridas por las autoridades municipales junto a quienes forman parte de la comunidad del refugio.

Julio Zamora destacó la importancia del acompañamiento social

Durante la actividad, el intendente sostuvo que la presencia del Estado resulta fundamental para brindar respuestas a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad y remarcó el trabajo que realizan tanto el personal municipal como los vecinos que colaboran de manera solidaria con el funcionamiento del espacio.

También participó del encuentro el obispo Guillermo Caride, quien bendijo las instalaciones.

"Me alegra compartir este momento y ver el trabajo del equipo; es importante que el Municipio cuente con este espacio para personas en situación de calle. Estos lugares nos unen como comunidad, brindan techo, comida y acompañamiento a quienes más lo necesitan; agradezco y felicito a todos los involucrados", manifestó.

Quién fue Mama Antula

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, nació en Santiago del Estero en 1730.

Fue canonizada por el papa Francisco en febrero de 2024 y se convirtió en la primera santa argentina. La Iglesia Católica le atribuyó la recuperación milagrosa de un hombre de la provincia de Santa Fe, quien había ingresado a un hospital con graves lesiones cerebrales y logró recuperarse.