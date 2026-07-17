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Tigre

Condenaron al ex gimnasta olímpico Federico Molinari por grooming contra una alumna de 15 años

Federico Molinari recibió una condena en suspenso por grooming contra una adolescente en Don Torcuato
La Justicia de San Isidro condenó al ex gimnasta olímpico Federico Molinari a un año y ocho meses de prisión condicional por grooming contra una adolescente que entrenaba en uno de sus gimnasios de Don Torcuato. También deberá cumplir restricciones y tratamiento psicológico.

La Justicia de San Isidro condenó al ex gimnasta olímpico Federico Molinari a un año y ocho meses de prisión de ejecución condicional por el delito de grooming cometido contra una adolescente de 15 años que era alumna de uno de los gimnasios que administraba en Don Torcuato.


El fallo fue dictado por la jueza Mariela Quintana, titular del Juzgado Correccional N.º 3 de San Isidro, quien además dispuso una prohibición de acercamiento hacia la víctima, la realización de un tratamiento psicológico y dos años de supervisión por parte del Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires.


Los hechos investigados


De acuerdo con la causa judicial, los hechos ocurrieron durante 2020, cuando la adolescente asistía a uno de los gimnasios que el ex deportista administraba junto a su pareja en la zona norte del conurbano bonaerense.


La investigación determinó que Molinari habría mantenido contacto con la menor mediante redes sociales, enviándole mensajes de contenido sugestivo. Según el expediente, en algunas oportunidades le solicitó que activara el "modo efímero" de Instagram, función que elimina automáticamente los mensajes enviados.


Entre las conversaciones incorporadas como prueba figuran frases como: "Cómo agitaste al público, te llevaste todas las miradas, incluso la mía" y "¿Querés que te cuide un día de estos? Creo que me animo".


La denuncia y la investigación


La joven dejó de practicar gimnasia en 2021. Tiempo después, mientras realizaba un tratamiento psicológico, contó los motivos que la habían llevado a abandonar la actividad deportiva. A partir de ese relato, su madre presentó la denuncia formal en 2023.


La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Explotación Sexual Infantil y la Trata de Personas del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, quien impulsó la elevación de la causa a juicio oral y público.


Entre las principales pruebas analizadas por el tribunal se incorporaron capturas de pantalla de las conversaciones mantenidas entre el ex gimnasta y la adolescente, consideradas parte central del expediente.


La trayectoria deportiva de Molinari


Federico Molinari, de 41 años, fue una de las principales figuras de la gimnasia artística argentina. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se convirtió en el primer argentino en disputar una final olímpica en la prueba de anillas, donde finalizó en el octavo puesto.


Además, obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

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