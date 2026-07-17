Teatro Otamendi: Mario Pasik, Patricia Palmer, Felipe Pigna, Pedro Saborido y Boy Olmi encabezan la cartelera de agosto

El Teatro Otamendi de San Fernando presentó su programación de agosto con una amplia oferta cultural que incluye teatro, música, literatura, cine gratuito y espectáculos familiares. Entre las figuras confirmadas estarán Felipe Pigna, Pedro Saborido, Boy Olmi, Mario Pasik, Patricia Palmer, Andrea Garrote, Eduardo Sacheri y Ana María Cores.

El Teatro Otamendi de San Fernando renovó su cartelera para agosto con una programación que reunirá a reconocidas figuras del teatro, la literatura y la música argentina, además de funciones gratuitas de cine y propuestas para toda la familia. Las entradas ya pueden adquirirse a través del sitio oficial del espacio cultural.

La agenda del mes estará encabezada por Felipe Pigna y Pedro Saborido, quienes presentarán Historias Argentinas - Parte 2. También llegarán al escenario Boy Olmi, Mario Pasik, Patricia Palmer, Andrea Garrote, Eduardo Sacheri y Ana María Cores.

Literatura, humor y teatro para todos los públicos

El 6 de agosto se presentarán Felipe Pigna y Pedro Saborido con Historias Argentinas - Parte 2. El 7 será el turno de Eduardo Sacheri, mientras que el 8 subirá a escena Maten a Hamlet, interpretada por Los Macocos.

Música, cine y propuestas familiares

El 9 de agosto se presentará la cantata El Sueño Grande, interpretada por el Coro Municipal de San Fernando, el Coral Notas de Vida y el Coro Femenino Stella Maris.

Las Noches de Cine Club incluirán las proyecciones de Fahrenheit 451 (14/8), El lado oscuro del corazón (21/8) y El almuerzo desnudo (28/8).

El 16 de agosto llegará El Jardín del No Me Olvides, inspirado en el universo de María Elena Walsh y protagonizado por más de 90 artistas locales.

Boy Olmi, Andrea Garrote, Mario Pasik y Patricia Palmer

El 15 de agosto, Boy Olmi presentará su unipersonal Boy. El 22 llegará la premiada obra Pundonor, protagonizada por Andrea Garrote.

El 23 de agosto, Patricia Palmer y Mario Pasik protagonizarán Adán y Eva: Un amor de aquellos, una comedia romántica sobre el amor y las segundas oportunidades.

El cierre será con Ana María Cores

La programación concluirá el 30 de agosto con Las Mujeres de Lorca, protagonizada por Ana María Cores, un espectáculo inspirado en la obra de Federico García Lorca.

Entradas

Las entradas pueden adquirirse exclusivamente en www.teatrootamendi.com. Para consultas, el teatro está ubicado en Sarmiento 1477, San Fernando, teléfono (11) 2713-1966.