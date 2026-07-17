San Isidro: ratifican la multa contra un banco por no responder ante un fraude millonario a una clienta

La Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó las sanciones impuestas por la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro a una entidad bancaria, tras determinar que no brindó respuestas suficientes a una clienta víctima de un fraude y que incumplió con audiencias de conciliación.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo confirmó las multas aplicadas por la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro contra una entidad bancaria por su actuación frente al fraude sufrido por una vecina de Martínez, quien denunció consumos no reconocidos por más de 7 millones de pesos en su tarjeta de crédito.

La resolución ratificó las sanciones económicas impuestas por el organismo municipal, que en conjunto ascienden a casi 9 millones de pesos, al considerar que la entidad no brindó información suficiente sobre las operaciones denunciadas y además incumplió con parte de las audiencias de conciliación previstas durante el expediente administrativo.

El fraude fue detectado en el homebanking

El caso comenzó el 20 de mayo de 2024, cuando la clienta ingresó a su homebanking y advirtió consumos por $7.116.189 que aseguró no haber realizado.

Tras detectar las operaciones, presentó el desconocimiento de los cargos ante el banco, pero sus reclamos fueron rechazados en reiteradas oportunidades.

Tiempo después, la entidad acreditó únicamente dos de los consumos denunciados, por $62.400 y $480.000, aunque continuó reclamando el pago del resto de la deuda sin brindar explicaciones técnicas sobre el origen de las transacciones.

La intervención de Defensa del Consumidor

Frente a la falta de una solución, la vecina presentó una denuncia ante la Dirección General de Defensa del Consumidor de San Isidro en octubre de 2024.

Durante el trámite administrativo, el banco fue citado a cuatro audiencias de conciliación, pero no asistió a dos de ellas pese a haber sido notificado formalmente.

Concluida la investigación, el organismo determinó que la entidad había vulnerado los derechos de la consumidora y resolvió aplicar dos sanciones económicas.

La principal, de $7.396.800, correspondió a la falta de información clara, suficiente e inequívoca respecto de las operaciones cuestionadas. La segunda, de $1.541.000, fue impuesta por la inasistencia a dos audiencias de conciliación.

La Justicia respaldó la sanción

El banco apeló la resolución administrativa, pero la Justicia en lo Contencioso Administrativo rechazó sus planteos y confirmó íntegramente las multas impuestas por Defensa del Consumidor de San Isidro, que deberán abonarse con los montos actualizados.

Tras conocerse el fallo, desde el organismo municipal señalaron: "Las entidades bancarias y de crédito tienen la obligación legal y profesional de garantizar la seguridad de sus plataformas; no pueden trasladar el riesgo tecnológico ni la carga de la prueba a los usuarios".

También remarcaron la importancia del cumplimiento de las instancias de conciliación: "El 'faltazo' sistemático a las citas del Estado no es gratuito. Vamos a seguir sancionando con la máxima rigurosidad a las corporaciones que pretendan vaciar de contenido las instancias de conciliación obligatoria despreciando el tiempo de los ciudadanos".