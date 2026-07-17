Tigre ofrece una jornada gratuita de cuentos y espectáculos para las infancias en vacaciones de invierno

La actividad se realizará en la Biblioteca Popular Sarmiento de Tigre centro con narraciones a cargo de Abuelas Narradoras y el espectáculo “El show de Corto Cirqyto”, como parte de la programación gratuita organizada por el Municipio para las vacaciones de invierno.

El Municipio de Tigre dará comienzo a la agenda de actividades por las vacaciones de invierno con una nueva edición de "Mañanas Infantiles", una propuesta gratuita destinada a niños, niñas y sus familias que combinará narraciones y un espectáculo artístico en el centro de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el sábado 18 de julio en la Biblioteca Popular Sarmiento, ubicada en Av. del Libertador General San Martín 440, en Tigre centro, con entrada libre y gratuita.

La programación comenzará a las 10 horas con la participación de las Abuelas Narradoras, quienes compartirán cuentos e historias pensadas para el público infantil. Media hora más tarde, desde las 10.30, se presentará "El show de Corto Cirqyto", un espectáculo que combinará humor, entretenimiento y participación para toda la familia.

La iniciativa forma parte de la agenda cultural impulsada por el Municipio de Tigre para el receso escolar de invierno, con actividades recreativas y artísticas distribuidas en distintos espacios del distrito, destinadas tanto a vecinos como a visitantes.