Choque entre una moto y un auto en Benavídez: una mujer fue trasladada al HDI tras el impacto

El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida Benavídez y Colectora Oeste. El sistema de videovigilancia del Centro de Operaciones Tigre (COT) permitió desplegar una rápida asistencia a las víctimas, una de las cuales fue derivada al HDI de Don Torcuato.

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un fuerte choque entre una moto y un automóvil en Benavídez, lo que permitió activar de inmediato un operativo de emergencia para asistir a las víctimas. El accidente ocurrió en el cruce de Avenida Benavídez y Colectora Oeste, y todos los involucrados se encuentran fuera de peligro.

Según se observa en las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia, el automóvil colisionó con la motocicleta en la que circulaban dos personas. Como consecuencia del impacto, ambos ocupantes fueron despedidos del rodado y cayeron sobre la cinta asfáltica.

A partir de la detección del siniestro, los operadores de la central de monitoreo dieron aviso a los equipos de emergencia y coordinaron un rápido despliegue en el lugar.

Del operativo participaron agentes del Centro de Operaciones Tigre, personal de la Dirección General de Tránsito y efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, quienes trabajaron para asegurar la zona y facilitar la atención de los heridos.

Por su parte, profesionales del Sistema de Emergencia Tigre (SET) asistieron a las víctimas en el lugar del accidente. Posteriormente, una de las ocupantes de la motocicleta fue trasladada al Hospital de Diagnóstico Inmediato (HDI) de Don Torcuato para una evaluación médica, aunque sin presentar lesiones de gravedad.

De acuerdo con la información difundida por el Municipio, todas las personas involucradas en el siniestro se encuentran fuera de peligro.