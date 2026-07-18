Axel Kicillof participó de una jornada sobre diálogo y consenso impulsada por la Iglesia en Almirante Brown

La jornada se realizó en Almirante Brown con la participación de Axel Kicillof, dirigentes políticos, sindicales, judiciales, universitarios y representantes de la Iglesia. El documento final llamó a fortalecer la cultura del encuentro y advirtió sobre el impacto de la polarización en la Argentina.

Más de 500 referentes de la política, la Justicia, el sindicalismo, las universidades, el empresariado y la Iglesia participaron este sábado de una jornada dedicada a promover el diálogo social y la construcción de consensos frente al escenario de polarización que atraviesa la Argentina. El encuentro se desarrolló en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Almirante Brown, bajo el lema "Patria por la Cultura del Encuentro: de Francisco a León XIV en tiempos de polarización".

La actividad fue organizada por la Comisión Pastoral Social Región Buenos Aires y reunió al gobernador bonaerense Axel Kicillof, la vicegobernadora Verónica Magario, obispos, magistrados, intendentes, rectores universitarios, dirigentes gremiales y representantes del sector empresario en un espacio de intercambio inspirado en el legado del papa Francisco y el inicio del pontificado de León XIV.

Un espacio de diálogo entre distintos sectores

La convocatoria tuvo como antecedente una reunión celebrada en mayo entre el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, y un grupo de intendentes bonaerenses, entre ellos Fernando Espinoza, Jorge Ferraresi, Ariel Sujarchuk, Alberto Descalzo, Mariel Fernández, Mariano Cascallares y Gabriel Katopodis.

Entre los representantes de la Iglesia participaron los obispos Carlos José Tissera, Oscar Ojea, Maximiliano Margni, Juan José Chaparro, Pedro Cannavo y Eduardo García.

La jornada también contó con la presencia de integrantes del Poder Judicial, entre ellos el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, además de fiscales y magistrados.

En representación del ámbito académico asistieron los rectores Jaime Perczyk (UNAHUR), Jorge Calzoni (UNDAV), Carlos Greco (UNSAM), Pablo Domenichini (UNAB), María Alejandra Zinni (UNQ), Carlos Rodríguez (UNIPE) y Walter Panessi (UNLu), junto a autoridades de otras universidades.

También participaron dirigentes de la CGT, la CTA, la UTEP, entidades empresarias como CAME y FEBA, legisladores nacionales y provinciales, además de representantes de distintos municipios bonaerenses.

El documento: una advertencia sobre la polarización

Al finalizar la jornada, los asistentes difundieron un documento conjunto en el que manifestaron su preocupación por el escenario político y social.

El texto sostiene que "nuestra región metropolitana y nuestra Patria se encuentra afectada por un profundo proceso de polarización que no nos permite construir una identidad común", al considerar que prevalecen intereses sectoriales que derivan en una sociedad "fragmentada y dividida".

En ese contexto, los participantes plantearon que la política debe recuperar su función orientada al bien común y retomaron conceptos de la encíclica Fratelli Tutti, del papa Francisco, al señalar que "la política no debe someterse a la economía" y advertir que tanto el populismo como determinadas expresiones liberales pueden favorecer intereses alejados de los sectores más vulnerables.

Expectativa por una visita del papa León XIV

El documento también expresó expectativas ante una eventual visita del papa León XIV a la Argentina y sostuvo que su presencia podría contribuir a fortalecer el diálogo frente a los desafíos sociales que enfrenta el país.

Como conclusión, los participantes definieron al diálogo social como un "antídoto a la polarización" y llamaron a construir consensos para impulsar un proyecto provincial y nacional orientado al bien común, dejando de lado "la politiquería barata" y promoviendo la cultura del encuentro.