Final Argentina-España: modifican los servicios de colectivos, trenes y subtes por el partido

La final del Mundial entre Argentina y España traerá cambios en el transporte público del AMBA. Más de 60 líneas de colectivos suspenderán sus recorridos durante el partido, mientras que trenes y subtes operarán con esquemas especiales.

La final del Mundial entre Argentina y España, prevista para este domingo a las 16, tendrá un fuerte impacto en el funcionamiento del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Empresas de colectivos modificarán sus servicios durante el partido, mientras que los trenes y el subte operarán con cronogramas especiales para adaptarse a la demanda y a los operativos de seguridad previstos.

La principal modificación alcanza a las líneas del Grupo DOTA, que reúne unas 180 líneas de colectivos. La empresa confirmó que sus unidades circularán con horario de domingo hasta el inicio del encuentro y que, desde las 16, una gran parte de los servicios dejará de operar.

Según explicó el director del grupo, Marcelo Pasciuto, la decisión busca reducir riesgos para pasajeros y choferes ante los festejos que podrían producirse tras el partido. La medida se adoptó luego de los daños registrados durante la semifinal frente a Inglaterra, cuando varias unidades sufrieron roturas de vidrios, espejos y equipos de aire acondicionado por personas que se subieron a los techos de los colectivos.

Qué líneas de colectivos suspenderán el servicio

Las líneas que dejarán de circular después de las 16 son:

7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye las líneas 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) señalaron además que otras compañías podrían adoptar medidas similares, incluso antes del comienzo del encuentro, dependiendo de la disponibilidad de conductores y del movimiento de pasajeros.

En algunos casos, el servicio recién volverá a prestarse unas dos horas y media después de finalizado el partido, cuando disminuya la circulación en el centro porteño y en los principales puntos de celebración.

Cómo funcionarán los trenes y el subte

Por su parte, Trenes Argentinos informó que las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur prestarán servicio con cronograma habitual de domingo durante toda la jornada.

La empresa indicó que monitoreará permanentemente la cantidad de pasajeros y que trabajará en coordinación con las fuerzas de seguridad para reforzar accesos o restringir ingresos en estaciones cercanas a los lugares donde puedan concentrarse los festejos si fuera necesario.

En tanto, el subte de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su programación habitual de domingo. No obstante, Emova anticipó que podrá modificar las frecuencias de circulación si se registra un incremento significativo de pasajeros antes o después del partido.

Cambios en otras provincias

Las modificaciones en el transporte no se limitarán al AMBA. Las provincias de Mendoza, San Juan, Córdoba y Río Negro también anunciaron interrupciones totales o parciales en los servicios urbanos e interurbanos durante la final.

En algunos distritos, la suspensión comenzzará una hora antes del inicio del encuentro para evitar inconvenientes en terminales y paradas con gran concentración de personas. La reanudación de los servicios dependerá de las condiciones de seguridad una vez finalizado el partido.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron organizar los traslados con anticipación, evitar las zonas de mayor concentración de público y contemplar alternativas de movilidad durante el desarrollo de la final.