Línea Mitre: por obras en Retiro, los trenes seguirán funcionando con recorridos limitados

La empresa ferroviaria informó que continúan las pruebas del renovado sistema de señalización en la terminal Retiro. Mientras duren los trabajos, los trenes de la línea Mitre seguirán con recorridos limitados.

Trenes Argentinos informó que durante los próximos días continuarán las pruebas operativas del renovado sistema de señalización ferroviaria en el ingreso a la terminal Retiro, con el objetivo de garantizar que el regreso del servicio se realice bajo condiciones óptimas de seguridad operacional.

Debido a estas tareas, los trenes de la línea Mitre seguirán funcionando de forma limitada durante aproximadamente 15 días, con recorridos parciales entre distintas estaciones.

Actualmente, el servicio se presta entre Belgrano C y Tigre, mientras que desde Belgrano R las formaciones circulan hacia las terminales bonaerenses de José León Suárez y Bartolomé Mitre.

Pruebas con trenes vacíos para verificar el sistema

El protocolo de pruebas se lleva adelante mediante la circulación de formaciones vacías, lo que permite verificar el correcto funcionamiento del nuevo sistema de señalamiento ferroviario.

Estas evaluaciones técnicas permiten corroborar el desempeño integral del sistema y también definir el esquema operativo definitivo que tendrá la línea una vez que se normalice el servicio hacia la terminal porteña.

Obras clave dentro de la Emergencia Ferroviaria

Las obras son ejecutadas por Trenes Argentinos Infraestructura y forman parte del plan de acción de la Emergencia Ferroviaria, impulsado para mejorar las condiciones de seguridad en la circulación de los trenes.

Según informaron desde la empresa, se trata de trabajos fundamentales y urgentes destinados a optimizar la seguridad operacional del sistema ferroviario.

Renovación del sistema de señales con más de 100 años de antigüedad

Durante las tareas de modernización del sistema de señales —que tenía más de 100 años de antigüedad— se realizaron múltiples intervenciones técnicas.

Entre los principales trabajos se destacan:



Reemplazo de 120 kilómetros de cables



Instalación de nuevas señales y semáforos ferroviarios



Traspaso del antiguo sistema al nuevo señalamiento



Para concretar esta actualización fue necesario desconectar la infraestructura existente y realizar la vinculación con el sistema renovado, un proceso durante el cual no pueden circular trenes por razones de seguridad operativa.

Capacitación del personal antes de la normalización del servicio

En paralelo a las pruebas técnicas, continúa el proceso de capacitación del personal especializado, que será el encargado de operar el nuevo sistema de señalización.

Este trabajo apunta a que el regreso del servicio completo en los ramales Tigre, José León Suárez y Bartolomé Mitre se produzca bajo condiciones indispensables de seguridad en la circulación ferroviaria.