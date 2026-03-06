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Tigre

Tigre: Julio Zamora entregó kits escolares a 225 estudiantes de la Escuela Técnica N°1

Tigre: Julio Zamora entregó kits escolares a 225 estudiantes de la Escuela Técnica N°1
El intendente de Tigre participó del acto realizado en la Escuela Técnica N°1 de El Talar, donde estudiantes recibieron materiales de dibujo técnico para acompañar su formación durante el ciclo lectivo.

En la localidad de El Talar, el intendente Julio Zamora participó de la entrega de kits escolares destinados a 225 estudiantes de la Escuela Técnica N°1, con el objetivo de acompañar su formación durante el ciclo lectivo.


La actividad se realizó junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y contempló la distribución de materiales de dibujo técnico destinados a alumnos y alumnas del establecimiento educativo.



Entrega de kits escolares en la Escuela Técnica N°1 de El Talar


Durante el encuentro, el jefe comunal recorrió el establecimiento educativo y destacó la importancia de acompañar a las instituciones escolares del distrito.


“Es muy importante tener todo lo necesario a la hora de encarar los desafíos de la escuela técnica. El Estado municipal piensa en la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo”, señaló Julio Zamora.


Educación técnica y formación profesional en Tigre


El intendente también remarcó la relevancia del trabajo conjunto entre el Municipio y las escuelas del distrito.


“A través de los trabajos conjuntos con las escuelas vamos a tener en Tigre hombres y mujeres capacitados para los próximos años. El distrito necesita profesionales que conozcan el territorio y lo que pasa en la ciudad”, agregó.


El acto se llevó adelante durante la mañana con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo local, quienes acompañaron la entrega de los materiales a los estudiantes de primer año del establecimiento.


El Municipio de Tigre acompaña a estudiantes técnicos


Finalizada la actividad, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el acompañamiento del Municipio a los jóvenes del distrito.


“El intendente sigue pensando en la educación como un eje fundamental y trabajando en acompañar a estos jóvenes para que tengan todos los elementos necesarios y así favorecer su aprendizaje. Tigre cuenta con cinco escuelas técnicas, y todos los alumnos de primer año están recibiendo de estos elementos, expresó la funcionaria.


Qué incluyen los kits escolares entregados


Los kits escolares entregados a los estudiantes incluyen materiales destinados a la formación técnica:



  • tablero de dibujo técnico

  • escuadras de distintos tamaños

  • lápices de distintas graduaciones

  • hojas

  • cuadernos

  • gomas de borrar


Estos recursos tienen como finalidad contribuir al desarrollo académico de los alumnos y fortalecer su proceso de aprendizaje durante la etapa de formación profesional.


Autoridades escolares destacaron la iniciativa


Por su parte, la directora de la Escuela Técnica N°1, Liliana Romero, valoró la presencia de funcionarios municipales y el acompañamiento al establecimiento.


“Son herramientas muy importantes para los alumnos y alumnas en este contexto económico que estamos viviendo. De esta manera, el Estado se encarga de que los estudiantes puedan tener una mejor educación”, sostuvo.

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