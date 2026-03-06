Tigre: Julio Zamora entregó kits escolares a 225 estudiantes de la Escuela Técnica N°1

En la localidad de El Talar, el intendente Julio Zamora participó de la entrega de kits escolares destinados a 225 estudiantes de la Escuela Técnica N°1, con el objetivo de acompañar su formación durante el ciclo lectivo.
La actividad se realizó junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, y contempló la distribución de materiales de dibujo técnico destinados a alumnos y alumnas del establecimiento educativo.
Entrega de kits escolares en la Escuela Técnica N°1 de El Talar
Durante el encuentro, el jefe comunal recorrió el establecimiento educativo y destacó la importancia de acompañar a las instituciones escolares del distrito.
“Es muy importante tener todo lo necesario a la hora de encarar los desafíos de la escuela técnica. El Estado municipal piensa en la educación como una herramienta fundamental para el desarrollo”, señaló Julio Zamora.
Educación técnica y formación profesional en Tigre
El intendente también remarcó la relevancia del trabajo conjunto entre el Municipio y las escuelas del distrito.
“A través de los trabajos conjuntos con las escuelas vamos a tener en Tigre hombres y mujeres capacitados para los próximos años. El distrito necesita profesionales que conozcan el territorio y lo que pasa en la ciudad”, agregó.
El acto se llevó adelante durante la mañana con la participación de autoridades del Poder Ejecutivo local, quienes acompañaron la entrega de los materiales a los estudiantes de primer año del establecimiento.
El Municipio de Tigre acompaña a estudiantes técnicos
Finalizada la actividad, la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó el acompañamiento del Municipio a los jóvenes del distrito.
“El intendente sigue pensando en la educación como un eje fundamental y trabajando en acompañar a estos jóvenes para que tengan todos los elementos necesarios y así favorecer su aprendizaje. Tigre cuenta con cinco escuelas técnicas, y todos los alumnos de primer año están recibiendo de estos elementos”, expresó la funcionaria.
Qué incluyen los kits escolares entregados
Los kits escolares entregados a los estudiantes incluyen materiales destinados a la formación técnica:
- tablero de dibujo técnico
- escuadras de distintos tamaños
- lápices de distintas graduaciones
- hojas
- cuadernos
- gomas de borrar
Estos recursos tienen como finalidad contribuir al desarrollo académico de los alumnos y fortalecer su proceso de aprendizaje durante la etapa de formación profesional.
Autoridades escolares destacaron la iniciativa
Por su parte, la directora de la Escuela Técnica N°1, Liliana Romero, valoró la presencia de funcionarios municipales y el acompañamiento al establecimiento.
“Son herramientas muy importantes para los alumnos y alumnas en este contexto económico que estamos viviendo. De esta manera, el Estado se encarga de que los estudiantes puedan tener una mejor educación”, sostuvo.