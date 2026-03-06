Crimen en San Martín: mataron a un joven de 18 años en una balacera

Un joven de 18 años fue asesinado y dos adolescentes resultaron heridos tras un ataque a tiros desde una moto en el barrio Independencia del partido de San Martín. Investigan si se trató de una venganza vinculada al robo de una motocicleta.

Un joven de 18 años fue asesinado y dos adolescentes de 16 resultaron heridos tras un ataque a tiros ocurrido en el barrio Independencia, dentro del partido de San Martín.

El hecho ocurrió cuando tres jóvenes conversaban en una esquina y, según relataron testigos, dos hombres que circulaban en una moto comenzaron a disparar contra ellos y luego escaparon.

La víctima fatal fue identificada como Ulises Acosta, mientras que los otros dos adolescentes fueron trasladados al Hospital Bocalandro, en la localidad de Loma Hermosa.

Cómo fue el ataque a tiros en el barrio Independencia

El tiroteo se produjo en la calle Diagonal 188 al 3100, entre Santa Brígida y Diagonal B, en el barrio Independencia.

De acuerdo con la reconstrucción de los testigos, los disparos comenzaron segundos después de que los jóvenes estuvieran conversando en la esquina.

Luego de recibir los impactos de bala, los heridos fueron trasladados en el auto de un familiar al hospital. Sin embargo, Ulises Acosta llegó sin signos vitales.

Según informaron fuentes del caso, la bala ingresó por su brazo izquierdo y alcanzó el corazón, lo que provocó su muerte.

El estado de los adolescentes heridos

De acuerdo con la información publicada por Primer Plano Online, los otros dos adolescentes recibieron disparos en las piernas y se encuentran fuera de peligro.

La madre de uno de los heridos relató cómo ocurrió el ataque.

"Los chicos estaban conversando en la esquina de casa y aparecieron dos masculinos en moto que directamente efectuaron varios disparos para luego darse a la fuga", contó.

La hipótesis que investiga la fiscalía

La investigación quedó a cargo de Marcela Costa, titular de la Fiscalía N° 6 de San Martín.

Entre las hipótesis que analiza la fiscalía cobra fuerza la posibilidad de una venganza vinculada al robo de una motocicleta.

Según trascendió, uno de los adolescentes baleados habría sido visto realizando maniobras con una moto que se presume robada durante la tarde anterior.

Por ese motivo, la fiscal solicitó a la Policía el relevamiento de cámaras de seguridad para intentar identificar a los atacantes.

Mientras avanza la investigación, vecinos del barrio aseguraron que la zona atraviesa un clima de miedo tras el violento episodio.

Otro hecho violento reciente en San Martín

Días antes, otro episodio de violencia armada ocurrió en la localidad de Loma Hermosa, también en el partido de San Martín, cuando un policía bonaerense fue baleado durante un asalto.

La víctima fue identificada como Sergio Andrés Retamozo, un agente de 43 años que había estacionado su auto cuando tres delincuentes lo abordaron y le dispararon por la espalda.

El hecho ocurrió a fines de febrero, cerca de las 18 horas.

Cómo fue el robo al policía bonaerense

La secuencia quedó registrada en una cámara de seguridad. En las imágenes se observa cómo los ladrones cruzan la calle apuntándolo con un arma.

El policía se encontraba vestido de civil y no se resistió al robo: entregó las llaves del vehículo y levantó las manos mientras los delincuentes lo revisaban.

Cuando intentó alejarse, recibió un disparo que ingresó por la cintura y quedó alojado en el abdomen.

Vecinos del lugar auxiliaron al herido y llamaron al 911. Posteriormente fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos “Eva Perón”, donde permanece internado en estado estable, según indicaron fuentes de la investigación.

Hallaron el auto robado incendiado

Horas después del ataque, el Renault Clio blanco robado fue encontrado incendiado a casi trece cuadras del lugar del asalto.

El vehículo apareció en Eucaliptus bis y 194, cerca de la autopista Camino del Buen Ayre.

La causa quedó a cargo del fiscal Ignacio Correa, de la UFI N° 5 de San Martín.

Preocupación por la violencia en San Martín

Según información publicada por San Martín a Diario, funcionarios de distintos gobiernos locales advierten que el aumento de ataques armados genera preocupación en los barrios.

"Hay una escalada evidente y las instituciones debemos convocar a la reflexión social", sostuvo un funcionario municipal.