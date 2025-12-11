Julio Zamora participó del cierre anual de la Unión Industrial de Tigre junto a empresarios locales

El intendente de Tigre, Julio Zamora, asistió al tradicional encuentro de fin de año de la Unión Industrial de Tigre (UIT), junto a empresarios, autoridades y representantes de la UIA y la UIPBA, donde destacó la colaboración con el sector industrial y el impulso al empleo local.

El cierre del año 2025 en la Unión Industrial de Tigre (UIT) se convirtió en un espacio de diálogo y reconocimiento del trabajo conjunto entre el Municipio de Tigre y el sector industrial. Empresarios locales, representantes de la UIA, la UIPBA, universidades y escuelas técnicas se dieron cita en Don Torcuato para celebrar logros y proyectar nuevas iniciativas.

Zamora reafirma el apoyo a la industria y el empleo

En su intervención, el intendente Julio Zamora subrayó la importancia de mantener un vínculo constante con las empresas del distrito.

"Desde el Municipio vamos a continuar trabajando con el sector productivo y colaborando para el crecimiento de las empresas del distrito, en un momento nacional difícil para la industria. Nos encontramos siempre en diálogo para alcanzar las mejores condiciones destinadas a su desarrollo y que generen empleo genuino para los vecinos y vecinas", afirmó Zamora.

Acciones concretas durante 2025

Según el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, el Municipio llevó adelante múltiples iniciativas para fortalecer la industria local:



Visitas a plantas productivas.



Rondas de negocios con empresas del distrito.



Programas de capacitación técnica y profesional.



Acciones de responsabilidad social empresaria (RSE).



"En un contexto adverso apoyamos al sector junto con el intendente Julio Zamora, quien dejó claro que las prioridades están en el desarrollo económico y la generación de empleo", agregó Mansilla.

Reconocimiento de los líderes industriales

Roberto Nicoli, presidente de la UIT, destacó la relación con el Municipio:

"Estamos despidiendo este 2025, agradeciendo a todos los colaboradores que fueron más que importantes. Tenemos una linda relación con el Municipio y personalmente con el intendente Julio Zamora tenemos un excelente trato porque siempre estuvo acompañándonos".

Por su parte, Martín Rapallini, presidente de la UIA, celebró la articulación entre todos los actores locales:

"Estoy muy contento de estar en el fin de año de la UIT y ver la articulación entre el intendente municipal con la entidad. También, encontrar a trabajadores, universidades y centros de capacitación técnica. Creo que son un ejemplo de comunidad productiva".

Un 2025 que deja enseñanzas y proyectos

El evento mostró cómo la cooperación entre el Municipio, las empresas y las instituciones educativas puede fortalecer la industria local y generar empleo de calidad. Los protagonistas coincidieron en que esta articulación será clave para los proyectos de 2026 y consolidará a Tigre como un distrito industrial y productivo de referencia.