edición 7955 - visitas hoy 28973

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Tigre

Julio Zamora participó del cierre anual de la Unión Industrial de Tigre junto a empresarios locales

Julio Zamora participó del cierre anual de la Unión Industrial de Tigre junto a empresarios locales
El intendente de Tigre, Julio Zamora, asistió al tradicional encuentro de fin de año de la Unión Industrial de Tigre (UIT), junto a empresarios, autoridades y representantes de la UIA y la UIPBA, donde destacó la colaboración con el sector industrial y el impulso al empleo local.

El cierre del año 2025 en la Unión Industrial de Tigre (UIT) se convirtió en un espacio de diálogo y reconocimiento del trabajo conjunto entre el Municipio de Tigre y el sector industrial. Empresarios locales, representantes de la UIA, la UIPBA, universidades y escuelas técnicas se dieron cita en Don Torcuato para celebrar logros y proyectar nuevas iniciativas.


Zamora reafirma el apoyo a la industria y el empleo


En su intervención, el intendente Julio Zamora subrayó la importancia de mantener un vínculo constante con las empresas del distrito.


"Desde el Municipio vamos a continuar trabajando con el sector productivo y colaborando para el crecimiento de las empresas del distrito, en un momento nacional difícil para la industria. Nos encontramos siempre en diálogo para alcanzar las mejores condiciones destinadas a su desarrollo y que generen empleo genuino para los vecinos y vecinas", afirmó Zamora.

Acciones concretas durante 2025


Según el secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, el Municipio llevó adelante múltiples iniciativas para fortalecer la industria local:



  • Visitas a plantas productivas.

  • Rondas de negocios con empresas del distrito.

  • Programas de capacitación técnica y profesional.

  • Acciones de responsabilidad social empresaria (RSE).


"En un contexto adverso apoyamos al sector junto con el intendente Julio Zamora, quien dejó claro que las prioridades están en el desarrollo económico y la generación de empleo", agregó Mansilla.

Reconocimiento de los líderes industriales


Roberto Nicoli, presidente de la UIT, destacó la relación con el Municipio:


"Estamos despidiendo este 2025, agradeciendo a todos los colaboradores que fueron más que importantes. Tenemos una linda relación con el Municipio y personalmente con el intendente Julio Zamora tenemos un excelente trato porque siempre estuvo acompañándonos".

Por su parte, Martín Rapallini, presidente de la UIA, celebró la articulación entre todos los actores locales:


"Estoy muy contento de estar en el fin de año de la UIT y ver la articulación entre el intendente municipal con la entidad. También, encontrar a trabajadores, universidades y centros de capacitación técnica. Creo que son un ejemplo de comunidad productiva".

Un 2025 que deja enseñanzas y proyectos


El evento mostró cómo la cooperación entre el Municipio, las empresas y las instituciones educativas puede fortalecer la industria local y generar empleo de calidad. Los protagonistas coincidieron en que esta articulación será clave para los proyectos de 2026 y consolidará a Tigre como un distrito industrial y productivo de referencia.

Últimas Noticias

San Isidro cerró el programa “Primera Infancia” con 178 niños y 150 familias beneficiadas
San Isidro cerró el programa “Primera Infancia” con 178 niños y 150 familias beneficiadas
Vuelve “Sabores de San Isidro” con descuentos en heladerías y delivery
Vuelve “Sabores de San Isidro” con descuentos en heladerías y delivery
El Puerto de Frutos de Tigre amplía su zona peatonal con un mirador frente al río
El Puerto de Frutos de Tigre amplía su zona peatonal con un mirador frente al río
Motochorros armados protagonizaron un brutal robo en un almacén de El Talar
Motochorros armados protagonizaron un brutal robo en un almacén de El Talar
El aumento de la Tasa Ambiental en Pilar genera rechazo entre supermercados y consumidores
El aumento de la Tasa Ambiental en Pilar genera rechazo entre supermercados y consumidores
Cámaras del COT detectaron el robo de una bicicleta y detuvieron a los responsables
Cámaras del COT detectaron el robo de una bicicleta y detuvieron a los responsables