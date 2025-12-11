Tigre recibió el Torneo Clausura 2025 de la Federación Atlética Metropolitana.

La Pista Municipal de Atletismo “Abel Acevedo” del Municipio de Tigre fue la sede del Torneo Clausura 2025 de la Federación Atlética Metropolitana, donde se compitió en pruebas de velocidad, salto y lanzamiento y participaron atletas locales y de la región.

La Pista Municipal de Atletismo "Abel Acevedo", ubicada en el Polideportivo Sarmiento del centro de Tigre, fue la sede del Torneo Clausura 2025 de la Federación Atlética Metropolitana (FAM). En la jornada de cierre se disputaron pruebas de velocidad, medio fondo, salto y lanzamiento, entre ellas 100 metros, 400 metros, milla, postas, salto en largo y lanzamiento de bala.

La gestión local abrió las puertas de las nuevas instalaciones del Polideportivo Sarmiento para el desarrollo del certamen y permitió que atletas de Tigre y de la zona compitieran en una pista homologada. La pista posee 400 metros y 6 carriles y está diseñada para prácticas de jabalina, lanzamiento de bala, salto con garrocha, salto en largo y salto en alto.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, "Estamos terminando la última jornada de la FAM en nuestra pista y para nosotros es un orgullo que puedan aprovechar las instalaciones. Hay chicos de Tigre participando y es un honor que compitan cerca. Cada vez tenemos mejores infraestructuras para que los vecinos accedan a todos los deportes".

La pista fue inaugurada durante 2025 por el intendente Julio Zamora con el objetivo de promover el deporte en la comunidad y brindar un espacio accesible para el entrenamiento y la competencia en la zona norte.

La presidente de FAM, Karen Vizental, "Estoy feliz de realizar el torneo clausura de la Federación en la pista de Tigre y aparte soy vecina, vengo a entrenar acá. Tuvimos un popurrí de distintas pruebas como distancia, velocidad, salto y lanzamiento. Es una excelente instalación para todos los que quieren practicar el deporte".

Entre los participantes estuvo Ángel, competidor de la Asociación de Atletismo El Talar, quien dijo "Vengo entrenando en la pista desde que se inauguró y cuando me enteré que se iba a competir quise participar. Me anoté en la milla y la verdad fue muy lindo. Este lugar es muy accesible para los que vivimos en Tigre, sino teníamos que ir hasta capital o entrenar en calle, que no es lo mismo. Esto te ayuda a mejorar mucho más".

El certamen incluyó una variedad de pruebas que permitieron evaluar rendimiento en velocidad, resistencia y técnicas de salto y lanzamiento, consolidando a la Pista Municipal "Abel Acevedo" como un punto de referencia para el atletismo en la región.