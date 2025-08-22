Julio Zamora inauguró en Tigre la primera pista de atletismo homologada internacionalmente en zona norte

El intendente Julio Zamora presentó la nueva pista de atletismo “Abel Acevedo” en el Polideportivo Sarmiento. Es la primera homologada internacionalmente en zona norte y permitirá ampliar la práctica de distintas disciplinas deportivas.

El municipio de Tigre inauguró la Pista Municipal de Atletismo “Abel Acevedo”, la primera homologada internacionalmente en la zona norte del conurbano bonaerense. El espacio, emplazado en el Polideportivo Sarmiento, cuenta con 400 metros de extensión y seis carriles, y permitirá la práctica de disciplinas como lanzamiento de jabalina y bala, salto con garrocha, en largo y alto.

El acto fue encabezado por el intendente Julio Zamora, quien subrayó que la nueva infraestructura “es una gran noticia para todo el deporte de Tigre porque será un nuevo escenario para muchos jóvenes que se integran al atletismo”. Además, destacó la figura de Abel Acevedo, referente local homenajeado con el nombre de la pista: “Fue un hombre común que se ocupó de los chicos humildes, en un lugar precario pero con esfuerzo y vocación”.

La jornada se inició con el desfile de abanderados de los 18 polideportivos del distrito, seguido del Himno Nacional y la proyección de un video sobre las propuestas deportivas municipales. Posteriormente, se realizó el corte de cinta y la colocación de una placa en memoria de Acevedo, cuyo aporte al atletismo fue reconocido también por su familia.

Durante la ceremonia, Zamora sostuvo: “El deporte tiene un contenido social importantísimo como la cultura y la educación. Son los tres ejes que venimos trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado”.

La subsecretaria de Deportes, Natalia Gómez, consideró la apertura de la pista como “un día histórico para el deporte del Municipio”, mientras que la secretaria de Desarrollo Social, Gisela Zamora, aseguró: “Era un sueño ambicioso cuando lo pensamos con el intendente, pero los tigrenses somos persistentes y se concretó”.

El evento culminó con pruebas de lanzamiento, saltos y carreras de 50, 100 y 400 metros, con la participación de atletas locales y la presencia de la Federación Metropolitana de Atletismo, la Asociación Atlética de El Talar y la Asociación Atlética Almirante Brown.

Rubén Acevedo, hijo del homenajeado, expresó: “Sentimos orgullo y una gratitud inmensa que hayan pensado en el nombre de mi papá. Trasciende lo personal y es un tributo por su trabajo y dedicación hacia la comunidad”.

Abel Acevedo fue un vecino referente del atletismo en Tigre y fundador de la Agrupación Atlética El Talar, institución reconocida por integrar la acción social con el deporte de alto rendimiento.