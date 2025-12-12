edición 7956 - visitas hoy 4559

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Intento de robo en verdulería de Don Torcuato deja a un presunto delincuente inconsciente tras pelea

Intento de robo en verdulería de Don Torcuato deja a un presunto delincuente inconsciente tras pelea
Un intento de robo en La Económica, ubicada en Ruta 202, Don Torcuato, terminó con un presunto delincuente inconsciente tras recibir una paliza de empleados y la intervención de vecinos y Policía.

Ocurrió este miércoles por la tarde en Don Torcuato, donde un intento de robo en la verdulería La Económica derivó en una intensa pelea.


Según relató “Pepe”, empleado del local ubicado en Ruta 202, varios presuntos delincuentes llegaron con intenciones de sustraer mercadería. “Se acercaron violentamente al local y comenzó un mano a mano desleal, pegaban de a dos”, aseguró.


Las cámaras de seguridad del comercio registraron la irrupción de los individuos y la confrontación con el trabajador. Posteriormente, en la vía pública, otros comerciantes se sumaron a la pelea para controlar la situación.


El verdulero agregó que los presuntos delincuentes estaban “bajo los efectos de drogas”, lo que dificultaba su detención y aumentaba la agresividad durante el enfrentamiento.


La confrontación continuó hasta la esquina de Ruta 202 y Almirante Brown, donde uno de los individuos cayó inconsciente. Momentos después, llegó la Policía, que tomó intervención tras lo que se describe como un ajusticiamiento popular.


Tras aproximadamente una hora, el hombre recuperó la conciencia y pudo caminar por sus propios medios.


Ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad, aunque según trascendió, los presuntos delincuentes denunciaron a los empleados por lesiones.


Ahora será la fiscalía interviniente la que determine la realidad de los hechos y las responsabilidades correspondientes.

Últimas Noticias

Soledad Martínez reveló cómo Vicente López llegó a ser el primer Distrito Google de Argentina
Soledad Martínez reveló cómo Vicente López llegó a ser el primer Distrito Google de Argentina
Tigre recibió el Torneo Clausura 2025 de la Federación Atlética Metropolitana.
Tigre recibió el Torneo Clausura 2025 de la Federación Atlética Metropolitana.
San Isidro instaló 40 lectoras de patentes en la calle Uruguay y refuerza el “Anillo Digital
San Isidro instaló 40 lectoras de patentes en la calle Uruguay y refuerza el “Anillo Digital"
Cayeron falsos trabajadores de Edenor en San Isidro: secuestraron herramientas y celulares
Cayeron falsos trabajadores de Edenor en San Isidro: secuestraron herramientas y celulares
Asumieron los nuevos concejales asumieron en el Concejo Deliberante de Vicente López
Asumieron los nuevos concejales asumieron en el Concejo Deliberante de Vicente López
Trapitos de lujo caen en el operativo más grande durante recital de Shakira
Trapitos de lujo caen en el operativo más grande durante recital de Shakira