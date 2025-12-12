Intento de robo en verdulería de Don Torcuato deja a un presunto delincuente inconsciente tras pelea

Un intento de robo en La Económica, ubicada en Ruta 202, Don Torcuato, terminó con un presunto delincuente inconsciente tras recibir una paliza de empleados y la intervención de vecinos y Policía.

Ocurrió este miércoles por la tarde en Don Torcuato, donde un intento de robo en la verdulería La Económica derivó en una intensa pelea.

Según relató “Pepe”, empleado del local ubicado en Ruta 202, varios presuntos delincuentes llegaron con intenciones de sustraer mercadería. “Se acercaron violentamente al local y comenzó un mano a mano desleal, pegaban de a dos”, aseguró.

Las cámaras de seguridad del comercio registraron la irrupción de los individuos y la confrontación con el trabajador. Posteriormente, en la vía pública, otros comerciantes se sumaron a la pelea para controlar la situación.

El verdulero agregó que los presuntos delincuentes estaban “bajo los efectos de drogas”, lo que dificultaba su detención y aumentaba la agresividad durante el enfrentamiento.

La confrontación continuó hasta la esquina de Ruta 202 y Almirante Brown, donde uno de los individuos cayó inconsciente. Momentos después, llegó la Policía, que tomó intervención tras lo que se describe como un ajusticiamiento popular.

Tras aproximadamente una hora, el hombre recuperó la conciencia y pudo caminar por sus propios medios.

Ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad, aunque según trascendió, los presuntos delincuentes denunciaron a los empleados por lesiones.

Ahora será la fiscalía interviniente la que determine la realidad de los hechos y las responsabilidades correspondientes.