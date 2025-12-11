Soledad Martínez reveló cómo Vicente López llegó a ser el primer Distrito Google de Argentina

Soledad Martínez analizó junto a la especialista de Google Fernanda Montes de Oca el proceso que posicionó a Vicente López como el primer Distrito Google de Argentina, en el capítulo final del podcast “¡Presente!”.

Ya se encuentra disponible el octavo y último capítulo de “¡Presente!”, el podcast donde la vicepresidenta del PRO e intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, dialogó con especialistas en transformación educativa.

En esta edición, conversó con Fernanda Montes de Oca, gerenta de Ecosistemas Educativos de Google, sobre el trabajo que desarrolla el municipio para incorporar tecnología en las aulas y el reconocimiento como el primer Distrito Google Vicente López de Argentina.

La intendenta destacó que “ser Distrito Google es un gran desafío para todo nuestro equipo de Educación, pero también para cada escuela. En Vicente López creemos que los intendentes podemos hacer mucho más por la educación, acá nos acostumbramos a que fuera responsabilidad de un presidente o un gobernador, yo creo que no, que le incumbe a los que gobernamos ciudades. Nosotros invertimos en educación y es un ejemplo para otros municipios”.

El camino comenzó en 2022, cuando la Escuela Primaria Municipal Manuel Dorrego obtuvo la certificación como la única escuela pública argentina reconocida como Google Reference School. Montes de Oca remarcó la importancia de este hito al señalar: “No solo fueron la primera escuela pública de Argentina sino también de Hispanoamérica en alcanzar este logro. A veces se piensa que en una escuela pública no están las condiciones ideales para lograr innovación, y Vicente López ha demostrado que sí se puede”.

Este año, el programa sumó a la Escuela Primaria Municipal Emma Pérez Ferreira, la Escuela Secundaria Paula Albarracín y el Centro de Formación Integral Durlach. Estas instituciones reciben equipamiento, capacitación docente y herramientas digitales de Google para potenciar los aprendizajes. Montes de Oca explicó: “Google tiene el objetivo de reconocer a las escuelas que se transforman gracias a la tecnología, y no solo usarla por usarla, sino que esa tecnología esté integrada, que los docentes estén capacitados, y que permita desarrollar las habilidades de los alumnos. Queremos que la tecnología rompa la brecha y que todos los chicos tengan las mismas oportunidades”.

En esa línea, Martínez sostuvo que “esa búsqueda ve en la escuela Dorrego, que está en el límite con San Martín, con otra realidad socioeconómica. No es casualidad que esta fuera la primera escuela certificada por Google, buscamos nivelar las oportunidades y que, independientemente del barrio donde viven, los chicos puedan aprender de la misma manera. Y hoy en esta escuela se aprende más y mejor gracias a estas herramientas”.

Finalmente, la intendenta agregó: “Los docentes, antes de recibir este reconocimiento, se capacitan por más de dos años, es un proceso de aprendizaje también para ellos. Es un desafío no solo para los chicos, sino también para los docentes”.

Todos los episodios del podcast “¡Presente!” están disponibles en Spotify y YouTube.