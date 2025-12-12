Cristina Kirchner cuestiona los números del INDEC sobre la inflación de noviembre y la gestión económica de Milei

Cristina Kirchner cuestiona los datos oficiales sobre la inflación de noviembre de 2025 y hace un análisis comparativo con la situación económica de 2015. La expresidenta subraya el impacto de las políticas de ajuste y la deuda externa en la economía nacional.

En un reciente posteo en X, la ex presidenta Cristina Kirchner cuestionó duramente los datos del INDEC que indicaron una inflación de 2,5% en noviembre de 2025, al mismo tiempo que criticó las políticas económicas implementadas por el actual gobierno de Javier Milei.

Kirchner comenzó su publicación destacando que los números oficiales de inflación se conocieron tras el ajuste más grande en décadas, que afectó a salarios, jubilaciones, obra pública y los recursos de las provincias. Además, hizo mención del nuevo préstamo del FMI, por 20 mil millones de dólares, y de las acciones de Trump y Toto Caputo, quienes, según Kirchner, tomaron más deuda en dólares. La ex mandataria subrayó también la caída del consumo, el cierre de fábricas y comercios, y la crisis económica que atraviesa el país. “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”, se preguntó retóricamente Kirchner.

En su posteo, Cristina también hizo una comparación con noviembre de 2015, cuando, según su visión, la situación económica del país era muy distinta. En ese entonces, el índice de inflación presentado por el gobierno de Mauricio Macri, a través del autodenominado "IPC Congreso", mostraba una inflación más baja que la reportada por el gobierno actual. Aquel índice, en opinión de Kirchner, fue una repetición del índice de precios al consumidor publicado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, liderado por Macri. “La inflación que ellos decían que había, ERA MÁS BAJA QUE LA DE MILEI”, escribió Cristina en su mensaje.

Kirchner no dejó pasar la oportunidad para destacar los logros de su gestión: “Cuando nos fuimos en 2015, no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”. A su juicio, en su mandato, los salarios y las jubilaciones eran las más altas de Latinoamérica, y se implementaron programas de capacitación profesional y educación como la entrega de computadoras a los estudiantes secundarios y la provisión de medicamentos gratuitos a los jubilados. También mencionó el desarrollo de satélites y el avance en diversas áreas tecnológicas.

Kirchner finalizó su posteo resaltando los contrastes entre la situación económica actual y la que vivió el país en 2015, apuntando a los efectos negativos del ajuste y la deuda externa sobre las condiciones de vida de los argentinos.