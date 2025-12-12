Julio Zamora acompañó la asunción de nuevas autoridades en la UTN Regional General Pacheco

El intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de la ceremonia de asunción de autoridades de la UTN Regional General Pacheco. Durante el acto, Enrique Vera asumió como decano para el período 2025-2029, mientras se reconoció la labor de los decanos salientes.

En General Pacheco, el intendente de Tigre, Julio Zamora, participó de la ceremonia de asunción de nuevas autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Regional General Pacheco, correspondiente al período 2025-2029.

Durante el acto, el decano saliente, ing. José Luis García, realizó el traspaso del cargo a ing. Enrique Vera, quien asumirá la conducción de la institución por los próximos cuatro años. La ceremonia, realizada en el microestadio de la UTN, contó con la presentación de las autoridades y la entonación de las estrofas del Himno Nacional. Posteriormente, el vicedecano, ing. Guillermo Conti, tomó juramento a las nuevas autoridades, dando inicio formal a sus gestiones. Entre los salientes se destacaron también el vicedecano ing. Ricardo Crivinich.

El intendente Zamora destacó la importancia de continuar trabajando de manera articulada con la universidad. “Es fundamental que sigamos articulando acciones tendientes a fortalecer el desarrollo de la comunidad”, afirmó.

Además, remarcó: “Muy contento de haber participado del cambio de autoridades que se da en la UTN Regional General Pacheco. Quiero agradecer, en primer lugar, a las autoridades salientes con quienes hemos hecho una tarea muy fecunda, con distintas actividades vinculadas al desarrollo económico y capacitación profesional para los vecinos. Por supuesto, desearle todo el éxito a Enrique Vera como nuevo rector en su tarea. Tienen el acompañamiento del Estado local para seguir articulando en conjunto”.

Durante la jornada, Zamora también hizo entrega de reconocimientos del Municipio tanto a las autoridades salientes como a las entrantes, reafirmando la colaboración entre el Estado local y la UTN para impulsar programas educativos, de desarrollo profesional y proyectos comunitarios en la región de Tigre.