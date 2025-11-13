Tigre rechaza el fallo que suspendió la construcción de torres y advierte impacto en empleo y desarrollo

El Municipio de Tigre expresó su rechazo al fallo que suspendió toda actividad de construcción en el distrito, al considerar que afecta al empleo, la inversión y el equilibrio del desarrollo urbano. La gestión remarcó la importancia de la planificación integral, las obras viales y el trabajo conjunto para sostener el crecimiento.

El Municipio de Tigre expresó su profunda preocupación y rechazo frente a la resolución judicial que dispuso la suspensión total de la actividad de construcción edilicia en el distrito. Consideró que se trata de un fallo inédito que avanza sobre atribuciones propias de los gobiernos locales en materia de planificación y diseño urbano.

Según la gestión local, la medida genera un impacto negativo inmediato en el empleo, la inversión y el desarrollo económico. La construcción es señalada como una actividad estratégica para Tigre, capaz de motorizar el crecimiento, impulsar el comercio de cercanía y sostener miles de puestos de trabajo directos e indirectos. A lo largo de las últimas décadas, el desarrollo urbano permitió la llegada de nuevas familias, inversiones privadas y consolidó al distrito como uno de los más dinámicos de la provincia.

El Ejecutivo reafirmó la necesidad de avanzar en una planificación urbana integral, contemplando las particularidades de cada localidad y promoviendo un equilibrio entre crecimiento, densidad poblacional y preservación ambiental. En ese sentido, destacó que se encuentra en consideración del Honorable Concejo Deliberante un nuevo perfil urbano, con limitaciones razonables de alturas según cada zona para favorecer un desarrollo armónico que cuide el ambiente y sostenga el empleo.

El Municipio también enfatizó que cuenta con un conjunto de obras viales planificadas, fundamentales para mejorar la movilidad y acompañar el crecimiento urbano. Continúan ejecutándose pavimentos en todas las localidades y, próximamente, se iniciará una obra de gran envergadura en el Camino Bancalari-Benavídez, considerada clave para la conectividad del distrito.

Asimismo, la gestión subrayó la importancia de la acción coordinada entre Nación, Provincia y Municipio para fortalecer el transporte público automotor y ferroviario como alternativa para reducir la congestión vehicular y mejorar la calidad de vida.

Finalmente, el Gobierno local reafirmó que el desarrollo del distrito debe surgir del consenso, la planificación y el trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía. Sostuvo que continuará defendiendo el progreso, el empleo y el derecho de los vecinos a vivir en una ciudad en crecimiento, equilibrada y con futuro.