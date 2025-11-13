La Justicia suspende la construcción de nuevas torres en Tigre y respalda las denuncias de Sebastián Rovira

Un fallo judicial histórico suspendió las habilitaciones de desarrollos en altura en Tigre hasta debatir un nuevo Código Urbano. La medida confirma las denuncias de Sebastián Rovira y la ONG Compromiso con Tigre sobre irregularidades, colapso urbano y falta de planificación.

Un fallo judicial ordenó suspender la habilitación de nuevos desarrollos inmobiliarios en altura en Tigre hasta que se debata un nuevo Código Urbano. La resolución confirma públicamente las denuncias impulsadas por Sebastián Rovira, concejal electo y referente de Fuerza Patria, junto a la ONG Compromiso con Tigre, sobre irregularidades, falta de controles y colapso urbano.

Según la causa, el Municipio estaba próximo a aprobar 103 nuevos emprendimientos en altura sin contar con estudios obligatorios sobre impacto urbano, social y ambiental. Vecinos, urbanistas y organizaciones venían alertando por la pérdida de identidad barrial, la saturación del tránsito, el colapso de cloacas y servicios, y la opacidad administrativa en los procesos de habilitación.

Rovira fue uno de los primeros en instalar la discusión en la agenda pública. Exposiciones mediáticas, difusión de expedientes y encuentros con vecinos y especialistas fortalecieron un reclamo que la gestión municipal buscó minimizar. Mientras tanto, los bloques de Zamora y Cernadas mantenían una mayoría automática en la Comisión de Urbanismo que permitía aprobar megaemprendimientos sin debate público, un mecanismo que ahora quedó cuestionado por la Justicia.

El fallo surgió del amparo ambiental presentado por Compromiso con Tigre, organización que desde hace años impulsa una planificación urbana sustentable, transparente y participativa. Su trabajo sostenido logró derivar en una resolución sin precedentes en el distrito.

Rovira, ganador en las últimas elecciones, había prometido frenar el avance descontrolado de las torres. La resolución —que llegó incluso antes de su asunción— marca un primer paso en ese compromiso.

Al conocerse el fallo, Sebastián Rovira afirmó: “En Tigre no estamos en contra del crecimiento: al contrario, queremos que la ciudad se desarrolle, genere empleo y mejore la calidad de vida. Pero si ese crecimiento hace que no podamos salir de nuestras casas por el tránsito, que nuestras cloacas colapsen, que los servicios no den abasto y que nuestros pibes no puedan alquilar ni empezar su vida en Tigre, entonces no es desarrollo: es negocio para unos pocos.

Necesitamos un crecimiento que sea para todos, no solo para los bolsillos de algunos funcionarios y desarrolladores inmobiliarios. Este fallo es un primer paso enorme. Ahora vamos por un nuevo Código Urbano que le dé orden, reglas claras y planificación de verdad a nuestra ciudad.”

La resolución judicial no solo suspende habilitaciones: establece un límite institucional al modelo de ciudad promovido por la gestión de Julio Zamora y abre una nueva etapa en el debate urbano. Por primera vez en años, vecinos, organizaciones y la Justicia recuperan protagonismo frente a decisiones discrecionales que impactan en el territorio sin control ni transparencia.