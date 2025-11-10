Federico Stachowiak explicó los alcances del nuevo proyecto de urbanismo que limita la altura de construcciones en Tigre

El concejal Federico Stachowiak explicó que el Municipio de Tigre presentó un nuevo proyecto de modificación del Código de Urbanismo, que se debatirá localidad por localidad y estará acompañado del decreto 935 del intendente Julio Zamora, que limita por 90 días los emprendimientos en altura.

El concejal Federico Stachowiak brindó detalles sobre el nuevo proyecto de modificación del Código de Urbanismo que ingresó al Concejo Deliberante de Tigre, durante una entrevista realizada este mediodía en el programa Conexión Local.

El funcionario explicó que el objetivo del proyecto es ordenar el crecimiento urbano del distrito, con una nueva planificación que limite las construcciones en altura y se adapte a las características de cada localidad.

“Actualmente seguimos trabajando con el decreto que en el año 1996 dictó el intendente Ubieto, que definió cómo se desarrolló la ciudad en las últimas décadas. Ahora, el Departamento Ejecutivo envió un nuevo proyecto que se va a estudiar, debatir y socializar”, señaló Stachowiak.

El concejal aclaró que el plan no es general sino segmentado por zonas. “Se trabaja localidad por localidad, con propuestas distintas para Troncos, Torcuato, Benavídez y otras áreas. No es lo mismo Torcuato que Tigre Centro o Troncos del Talar. Es un proyecto interesante que ya estamos analizando y que va a tener un tratamiento largo en comisión”, comentó.

Respecto al tratamiento legislativo, explicó que “el proyecto ingresó y mañana tendrá su ingreso formal en sesión. Luego pasará a comisiones, donde se debatirá. Mientras tanto, vamos a tratar un decreto del intendente Julio Zamora, el número 935, que limita los emprendimientos en altura. Este decreto ratifica un tope de ocho pisos y establece un plazo de 90 días hábiles para trabajar el nuevo proyecto”.

Stachowiak precisó además que la medida no afectará proyectos ya aprobados. “El decreto rige de acá hacia adelante. Lo que ya fue aprobado o ingresó antes mantiene su vigencia. Si un emprendedor tenía aprobado un proyecto con todos los indicadores, no se le puede cambiar la regla de juego. Pero a partir de ahora, todo nuevo proyecto quedará alcanzado por las limitaciones”, remarcó.

En cuanto al contenido del proyecto, detalló que busca “limitar las grandes alturas y promover edificios modernos de planta baja y tres o cuatro pisos, o hasta cinco en avenidas principales, como en Tigre Centro”.

Asimismo, enfatizó que la aprobación de nuevos desarrollos estará sujeta a la existencia de servicios básicos: “Todo está basado en que haya cloacas, agua, luz y demás. No se puede aprobar un proyecto sin esas factibilidades. La preocupación mayor está en la zona de la Ruta 27, en Benavídez, donde ya hay torres habilitadas y un tránsito intenso”, advirtió.

Por último, Stachowiak confirmó que desde mañana podrá consultarse el expediente del proyecto en el Concejo Deliberante. “Desde mañana ya se puede solicitar y revisar el expediente para chequearlo en detalle”, indicó.

