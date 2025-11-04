Sebastián Rovira apuntó contra Cernadas: “Si querés un Tigre sin torres, dejá de aprobarlas”

El concejal electo Sebastián Rovira difundió un video en el que cuestiona duramente a Segundo Cernadas por sus recientes críticas al desarrollo urbano en Tigre. Lo acusó de “hipócrita” y recordó que fue uno de los principales responsables de aprobar los proyectos inmobiliarios que hoy cuestiona.

Según Rovira, las expresiones de Cernadas “sintetizan una hipocresía que ya cansa” y contrastan con el rol central que el dirigente del PRO tuvo en la aprobación del modelo urbano que hoy critica. En su mensaje, el concejal recordó que “Cernadas vive en Tigre desde hace veinte años, es concejal hace más de una década, ganó las elecciones de 2017 y 2021, fue presidente del Concejo Deliberante y hoy integra la Comisión de Urbanismo, donde se dictaminan los proyectos de construcción de nuevas torres”.

“Tigre no se convierte en una ciudad de edificios por arte de magia: se vota. Y Cernadas las votó todas, una por una”, afirmó Rovira en el video.

El dirigente también señaló que incluso la última habilitación —el emprendimiento ubicado en Camino de los Remeros y Esquíu, aprobado hace apenas dos semanas— contó con el voto afirmativo de Cernadas. “Cuando le pregunté por qué lo hacía, me bloqueó”, expresó.

Rovira criticó además la estrategia mediática de su adversario político: “Hoy parece que lo importante es grabar videos de treinta segundos diciendo lo que la gente quiere escuchar. Pero la realidad no se puede editar. Hay que dejar de buscar micrófonos y empezar a buscar soluciones de verdad”.

En ese sentido, lanzó un desafío público a los concejales de Tigre: propuso que en la próxima sesión del Concejo Deliberante se vote un freno a todas las nuevas habilitaciones de torres hasta que el distrito cuente con un nuevo Código Urbano.

El crecimiento descontrolado de edificios es uno de los principales reclamos de vecinos y organizaciones urbanas del distrito, que advierten sobre la saturación de servicios, la falta de planificación y el impacto ambiental del modelo inmobiliario vigente. Desde hace meses, Rovira impulsa una propuesta para actualizar el marco normativo y ordenar el desarrollo urbano preservando el carácter de los barrios tigrenses.