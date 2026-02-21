edición 8032 - visitas hoy 22631

Policiales / Tigre

Detenido por robo en Tigre centro: ingresó a una vivienda y fue capturado por el COT

El hombre trepó una medianera a plena luz del día y fue reducido tras un operativo conjunto con la Policía Bonaerense

Detenido por robo en Tigre centro: así fue el operativo


Un hombre fue detenido por robo en Tigre centro luego de ingresar a una vivienda trepando una medianera a plena luz del día. El procedimiento fue llevado adelante por el Centro de Operaciones Tigre (COT) en coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires.


El hecho ocurrió a primera hora de la mañana, cuando una vecina alertó telefónicamente que el sujeto había ingresado al domicilio a través de una medianera lindera al edificio.



Cómo actuó el COT ante el robo en Tigre centro


Tras la denuncia, los agentes de la central de monitoreo activaron el protocolo correspondiente. Las cámaras municipales de videovigilancia permitieron seguir los movimientos del sospechoso en tiempo real.


De manera inmediata, se desplazaron móviles del COT Tigre junto con efectivos de la Policía Bonaerense hacia el lugar indicado.


Operativo conjunto y traslado a la comisaría


Al arribar a la escena, las fuerzas de seguridad lograron reducir al individuo.


Posteriormente, fue trasladado a la comisaría jurisdiccional, donde quedó a disposición de la Justicia.


El operativo articulado entre el sistema de monitoreo y las fuerzas policiales permitió concretar la detención en pocos minutos.

